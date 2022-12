Bendodo (PP): "Sánchez confunde la democracia con la demoscopia, solo está preocupado de las encuestas"

MÁLAGA, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha criticado este viernes que "tenemos un Gobierno que no gestiona los intereses de los españoles, gestiona los intereses electorales de Pedro Sánchez" y ha advertido de que el presidente del Ejecutivo central "confunde la democracia con la demoscopia, solo está preocupado de las encuestas y si no le gustan, cambia al de las encuestas. Eso es lo que ha hecho hasta ahora o le obliga a poner las cifras que no son".

Bendodo, en rueda de prensa en Málaga, ha dicho, además, que el PSOE para "darse una alegría" este pasado jueves sacó un CIS, que ha calificado de "irreal", advirtiendo de que "decía cosas como que íbamos a perder en Madrid".

Al respecto, ha asegurado que "en Madrid no vamos a perder seguro y en Extremadura hay muchas opciones de que haya alternancia", ya que, ha dicho, "el cambio desde el sur, desde Andalucía, sigue hacia arriba, Extremadura, Castilla La Mancha... eso es lo que debe preocupar al socialismo".

En este punto, se ha referido a Sánchez a quien le ha dicho que los sociólogos del PP han leído el CIS "y el CIS que hemos leído, con el sesgo que tiene, el PP está hoy por encima en 4,5 o 5 puntos del PSOE". "Ese CIS, el real, el que hemos hecho nosotros, no el que pretende colarnos Tezanos", al que ha acusado de hacer "un gran daño a la profesión". "Los sociólogos están alarmados, eso de inventarse las encuestas, evidentemente es un problema, está desacreditando su puesto".

PRÓXIMAS ELECCIONES ELEGIR "SI VOTAR O QUITAR" AL PARTIDO DE SÁNCHEZ

Por otro lado, ha insistido en que el objetivo del PP son las elecciones municipales y autonómicas de mayo. Al respecto, ha recordado que "algunos piden una moción de censura" y ha dicho que sí la habrá, "que tiene fecha, el 28 de mayo".

"Se van a poner urnas en los miles y miles de municipios que hay en España; todos los españoles van a poder hablar y expresarse claramente si van a votar al partido de Sánchez o van a quitar el partido de Sánchez, eso es lo que hay que elegir en las próximas elecciones municipales".

A juicio de Bendodo, "hasta el CIS de Tezanos, que es el primer sanchista del reino, valora mejor a Alberto Núñez Feijóo que a Sánchez". "Si tu sociólogo de cabecera dice que el líder de la oposición es mejor que tú, mal asunto", ha señalado y ahora dice el CIS "que vuelve a ganar el PSOE, evidentemente, no es cierto".

Por otro lado, ha insistido en que "lo más importante aquí es que Sánchez entienda que los españoles no somos tontos, que tenemos memoria que no se no van a olvidar de todas estas barbaridades que se han hecho antes de final de año, que en enero, febrero, marzo y abril las vamos a recordar". "La gente tiene que saber lo que se ha hecho, y lo va a saber porque el PP lo va a contar todos los días".

Tras aludir de nuevo a la ley del 'solo sí es sí', "que ha provocado rebaja de condena a más de 100 agresores y violadores sexuales"; también Bendodo ha agregado que "la gente sabe que con el Gobierno de Sánchez la corrupción es más fácil y más barata"; y también que "Sánchez no ha bajado el IVA a los productos básicos, como ha pedido el PP".

"En los momentos complicados para la economía y las familias, el sentido común obliga a bajar los impuestos, cuando uno no tienen sentido común, le sube impuestos a la gente", asegurando que desde que es presidente, "Sánchez ha subido 26 veces los impuestos a los españoles".

También ha criticado que ha tenido 39 ministros "y vendrán más porque algunos se van para las municipales". "La gente sabe que mientras los españoles lo pasamos mal y cuesta llegar a final de mes, Sánchez tiene 1.360 asesores y altos cargos, 426 más que cuando llegó a la Moncloa". "Ese es el ejercito de Sánchez", ha advertido.

"La corte del faraón de Sánchez son 1.360 asesores. Tanto no hay que asesorar, uno tiene que tener ideas propias", ha dicho, lamentado que "los españoles estamos pagando una corte de asesores y altos cargos mientras la cesta de la compra se ha encarecido, el Euribor sigue creciendo y miles de familias, de autónomos y emprendedores tienen que hacer encaje de bolillos para llegar a final de mes", ya que, ha incidido, "tenemos un gobierno que no gestiona los interés de los españoles, gestiona los intereses electorales de Pedro Sánchez", ha concluido.