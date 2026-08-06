Bendodo señala a Marlaska por la situación en Ceuta: "Si se conoce que hay aviso del CNI, ¿se compromete a dimitir?"

1109307.1.260.149.20260806132459 El vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, comparece ante los medios para tratar asuntos de actualidad. - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha pedido la comparecencia en el Congreso de los Diputados del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, así como de los ministros de Interior, Fernando Grande-Marlaska; Defensa, Margarita Robles; y Justicia, Félix Bolaños, para dar explicaciones en el marco de la crisis migratoria del pasado 30 y 31 de julio, cuando miles de personas entraron a la ciudad autónoma a nado o por el espigón.

Bendodo ha señalado especialmente al ministro Marlaska tras negar que existiera aviso del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sobre la entrada de los migrantes a la ciudad autónoma. "Si se conoce que hay aviso del CNI, ¿se compromete a dimitir?", ha espetado el popular en una atención a los medios este jueves en Málaga.

En esta línea, ha lamentado la "desconexión" entre los ministerios del Interior y de Defensa, quien es responsable del CNI. "Imagínense la imagen que damos a la comunidad internacional y la imagen de inestabilidad que le damos a Marruecos", ha remarcado.

Bendodo se une así a la petición presentada por su partido para que se reúna a la Diputación Permanente al respecto. Si salen adelante, los miembros del Gobierno estarían obligados a comparecer antes de que en septiembre arranque el nuevo periodo de sesiones.

"Esto es impensable en cualquier país de la Unión Europea, que el presidente del Gobierno esté tirado a la bartola en una hamaca en la playa y Ceuta viviendo la situación que está viviendo", ha aseverado el vicesecretario del PP que ha asegurado que la situación en la ciudad autónoma "está lejos de la normalidad todavía".

En esta línea, Bendodo ha exigido explicaciones al ejecutivo central acerca de la instalación de la nueva valla neumática tras la sentencia del Tribunal Supremo, así como de "la falta de respuesta" ante los avisos por parte del gobierno ceutí.

"Desde Ceuta el presidente Vivas advirtió directamente a Pedro Sánchez de que esto podía pasar. La respuesta, no te preocupes. ¿Cómo que no se preocupe? Mirad lo que ha pasado y lo que sigue pasando", ha destacado.

Por otro lado, el vicesecretario del PP ha valorado positivamente la reunión este jueves entre el Rey Felipe VI y el presidente de la ciudad autónoma. "El Rey apoyando y reuniéndose con el presidente de Ceuta mientras Sánchez está en la playa", ha apuntillado.