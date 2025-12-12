Bendodo señala que Montero estuvo "en la caída de PSOE-A y está en la del sanchismo": "Todos los caminos apuntan" a ella

Archivo - El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local + Análisis Electoral del Partido Popular, Elías Bendodo, en una imagen de archivo. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

ALHAURÍN DE LA TORRE (MÁLAGA), 12 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha asegurado que la vicepresidenta del Gobierno María Jesús Montero "estuvo en la caída del PSOE de Andalucía y está en la caída del sanchismo" y ella es "la protagonista en los dos casos y el motivo de la caída es el mismo". "Todos los caminos apuntan a María Jesús Montero, todos", ha dicho, preguntándole por la relación con el expresidente de la SEPI Vicente Fernández, detenido esta semana.

En declaraciones a los periodistas en Alhaurín de la Torre (Málaga), Bendodo ha señalado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "ha engañado con un Gobierno de corrupción, prostitución y experto en tapar casos de acoso sexual" y ha lamentado que "vamos a escándalo por hora", siendo lo último los registros en el Ministerio de Hacienda, el de Transición Ecológica y Correos dentro de la causa en la que fue detenida la exmilitante del PSOE Leire Díez y también el expresidente de la SEPI, "mano derecha", ha dicho, de Montero.

Así, ha asegurado que lo que está sucediendo a nivel nacional "suena a la caída del PSOE de Andalucía, que era escándalo diario, detención diaria y una vergüenza diaria" y ha señalado que "los actores se repiten", aunque en ese caso Montero "saltó cinco minutos antes del barco, pero creo que esta vez no va a tener tiempo y se va a hundir agarrada precisamente a dos banderas, que es corrupción, prostitución, machismo".

Ha criticado la "poca vergüenza" de que ahora Montero diga sobre el expresidente de la SEPI, "compañero de caseta" de la Feria de Sevilla, que no sabe quién es y no tienen amigos en común. "No es uno que pasaba por allí, era el hombre fuerte de María Jesús Montero en la Junta de Andalucía, fue el interventor general, fue el director general y luego se lo llevó a Madrid cuando ella se fue como hombre fuerte poniéndolo al frente de la SEPI". "Al final el círculo se cierra", ha dicho.

Así, ha considerado que "hay que hacerle algunas preguntas" a Montero, como si después de que Fernández tuviera que salir de la SEPI porque fue imputado "le pidió María Jesús Montero a Santos Cerdán que le colocara a su mano derecha en Servinabar". "Y si fue así, porque fue así, Cerdán lo colocó en Servinabar y conociendo a Cerdán gratis nada, ¿Qué le pidió a cambio Montero para que colocara a su mano derecha en Servinabar?", ha dicho.

Ha recordado que Montero "puso la mano en el fuego por Cerdán y lo apoyó hasta que lo encarcelaron" y que "llamó a una periodista pidiendo el atestado que acabó con Santos Cerdán en la cárcel, de lo que nos enteramos todos en directo". "¿Qué temía Montero? ¿Temía más por Cerdán, por ella o por su mano derecha? ¿O es que por lo que estaba precisamente nerviosa era porque su hombre de confianza estaba salpicado?", ha preguntado; "al final, todo va encajando".

Ha incidido en que la situación a nivel nacional es "insostenible" y en que "lo que va como un cohete es la corrupción sanchista y estamos asistiendo en directo a la voladura de un gobierno corrupto y sin salida". Además, ha incidido en que Sánchez "prometió dos banderas, feminismo y regeneración", aunque "al final, el sanchismo se ha convertido en corrupción, prostitución y machismo, simple y llanamente".

Así, ha recordado otros hechos ocurridos esta semana en un solo día, como la detención de Leire Díez; la dimisión del presidente de la Diputación de Lugo "por otro caso de abuso sexual"; el vicerrector de la Complutense "diciendo en la Comisión de Investigación del Senado que le forzaron a crearle la cátedra a Begoña Gómez"; y a Ábalos "pidiendo votar desde la cárcel".

Asimismo, ha aludido a la detención del presidente de una aerolínea rescatada por el Gobierno con 53 millones de euros y que "tenía un avión", y los registros judiciales en empresas e instituciones de toda España; además de las "nuevas revelaciones como que Ábalos cobró un millón de euros en la trama de hidrocarburos".

"Al final, aunque sea un tema de un rescate de una línea aérea, aunque sea Sumelzo en Zaragoza, aunque sea los hidrocarburos, aunque sea el acoso, todo está relacionado", ha criticado el dirigente 'popular', quien ha apuntado: "Ábalos, Cerdán, Paco Salazar, Vicente Fernández... no son como Sánchez, Sánchez es como ellos, es uno más de esa banda".

Para Bendodo, "lo que estamos viviendo en nuestro país no se lo merece nadie, tampoco los votantes socialistas que votaron un proyecto del PSOE, partido que hoy no existe", al tiempo que ha considerado que el PSOE "ha sido aniquilado por Sánchez" y lo ha convertido "en un proyecto de supervivencia personal".

Según ha indicado, "no vale todo por salvar a Sánchez, a su mujer, a su hermano, a su fiscal general, al presidente de la SEPI, al de Plus Ultra, a Antxon Alonso, a Santos Cerdán, y puedo seguir, seguir y seguir". "Él ha engañado y ha traicionado con un gobierno de corrupción, prostitución y experto en tapar casos de acoso sexual", ha lamentado.

Asimismo, ha asegurado que "a cualquier ciudadano que no sea español y que viva fuera de España le explicas lo que está pasando, le explicas lo del hermano, que vivía escondido en la Moncloa, lo de los puticlub de su suegro y que se financió y no se lo creen".

Por eso, ha hecho un llamamiento "a los socialistas de buena fe, honrados, limpios, que los hay, que levanten la voz y paren esta degeneración de un partido histórico y que fue clave en la transición democrática en nuestro país, como es el PSOE". "Tienen que levantar la voz y poner pie en pared", ha instado.

"La caída de este Gobierno corrupto es inexorable. Es cuestión de horas, de días o de semanas. Más no pueden aguantar", por lo que ha pedido que "no aguanten más porque están arrastrando el buen nombre de España, por aguantar lo que es imposible de sostener". Además, ha dicho que caerá "como los edificios con aviso de derribo, cuando falten los pocos puntales que le quedan, caerá de golpe".

"Espero que el Año Nuevo nos traiga un Gobierno nuevo, que nos traiga elecciones, que los españoles podamos hablar alto y claro y decir que nosotros nos sentimos orgullosos de nuestras instituciones públicas, de la independencia de los jueces y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", ha manifestado.

Así, ha explicado que "la calidad democrática de nuestro país se mide cuanto más independiente o menos relacionados estén los tres poderes", pero ha considerado que "se ve afectada cuando uno de los poderes, el Ejecutivo, intenta meter la mano en los otros dos, y eso es lo que está pasando".

"Estamos metidos ya en un ciclo electoral que no va a parar y entre medias esperemos que Sánchez tenga la dignidad de devolver la voz a los españoles", ha concluido.