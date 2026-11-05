Bendodo señala otro "golpe al sanchismo" con detenciones "vinculadas a la trama de Fomento" y al PSOE: "Es una mafia"

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, en una foto de archivo. - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Política Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP y candidato al Congreso por Málaga, Elías Bendodo, ha asegurado que la Guardia Civil "ha vuelto a dar un golpe al sanchismo" con la operación en el marco de la nueva pieza separada del 'caso Koldo', con al menos seis detenciones que están, ha dicho, "vinculadas a la trama del Ministerio de Fomento" y que "afectan al PSOE". "No es una casualidad, es una mafia", ha añadido.

Según Bendodo, que ha participado este jueves en un acto en Málaga, "el dinero de la seguridad de los trenes, el dinero del sistema de seguridad de control de los trenes, el dinero de la calidad de las vías, el Ministerio de Fomento se lo gastó en prostitución y en mordidas".

"Ese dinero que debía garantizar la seguridad de los trenes se lo quedaron los dirigentes del PSOE y en otros casos lo gastaron en prostitución", ha incidido el dirigente 'popular', quien ha reiterado que José Luis Ábalos "colocaba a las prostitutas en el Ministerio de Fomento" y que Koldo, "que era el portero de un prostíbulo, no nos engañemos, pasó a ser consejero de Renfe Mercancías. Esa es la gestión".

Al respecto, ha recordado que lo sustituyó Óscar Puente y ha asegurado que "no ha dimitido Óscar Puente a los seis días del accidente de Urda (Toledo), ha dimitido a los nueve meses del accidente de Adamuz (Córdoba) y 115 muertos después". "Que no engañen a nadie", ha apostillado.

"Si el Ministerio de Fomento se hubiera dedicado a lo que tenía que dedicarse, a garantizar la seguridad y la calidad de las vías ¿se hubieran evitado esas 115 muertes? Pues posiblemente sí. Por tanto, que no engañen a nadie", ha expresado.

Para Bendodo, Puente ha dimitido "no por un compromiso con las familias ni empatía con las familias como ha dicho", sino porque "las encuestas estaban hundiendo más a Pedro Sánchez y al PSOE. Esta es la realidad".

Además, ha señalado que Sánchez llegó a la Secretaría general del PSOE "robando las primarias; engañó a sus compañeros de partido para ganar las primarias". "Y desde que empezaron a robar las primarias, no han parado de robar hasta ahora, ciento y pico imputados, 15 procedimientos abiertos en 15 juzgados de España. No es una casualidad, es una mafia", ha asegurado.

Ha considerado que la situación llegó a "su culmen cuando una jueza de Badajoz investigaba al hermano de Pedro Sánchez y la cloaca del PSOE contactó con la mafia del narcotráfico en Badajoz para que le dieran un susto y eliminaran a la jueza". "Esto se lo cuentas a la gente y no se lo creen, pero es tal cual", ha dicho.

"Hay que echarlos cuanto antes, le han hecho mucho daño a España. El 29 de noviembre todos los malagueños, todos los andaluces, todos los españoles tenemos esa oportunidad de hablar claro de que en política no todo vale", ha aseverado.