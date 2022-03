Bendodo valora "la transformación" de Andalucía, que es "tierra de realidades"

Destaca la "estabilidad", que permite que la región "lidere parámetros económicos que no habíamos soñado ni de lejos"

MARBELLA (MÁLAGA), 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Málaga, Elías Bendodo, ha destacado este domingo que en Andalucía "algo ha cambiado" y ha dicho que este Gobierno regional "lo que ha hecho es transformar esta tierra y pasar de tierra de oportunidades a tierra de realidades", ya que antes "hemos escuchado durante años que éramos una tierra de oportunidades, siempre el socialismo lo decía, y sí, de oportunidades perdidas".

"Ahora sí se hacen las cosas, están los datos, las bajadas de impuestos, reducción de trabas administrativas, la apuesta por la sanidad y servicios públicos", ha enumerado, al tiempo que ha valorado "la estabilidad" que hay en Andalucía.

"Somos un mar de estabilidad en el conjunto del país y eso lo reconocen los ciudadanos, los inversores, las empresas", ha dicho y ha asegurado que si a esa estabilidad "le sumas la bajada de impuestos, la eliminación de trabas burocráticas y el reforzar los servicios públicos como sanidad y educación, estamos consiguiendo en tres años lo que el socialismo no hizo en 37".

"Esa estabilidad es la que los ciudadanos agradecen, que de una vez por todas se antepongan los intereses de Andalucía a los de cualquier partido", ha dicho el también consejero andaluz, al tiempo que ha agregado que "aquí el socialismo siempre estaba antes con la calculadora electoral en la mano" y ahora "nuestro presidente, Juanma Moreno, ha dicho que tenemos un mandato como gobierno de cuatro años y hay que cumplirlo".

"La estabilidad cotiza al alza y esa estabilidad es la que está haciendo que Andalucía hoy lidere parámetros económicos que nunca habíamos soñado ni de lejos", ha valorado Bendodo, que ha participado en Marbella (Málaga) junto con el presidente del PP-A y de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno; y la alcaldesa, Ángeles Muñoz, en la Junta Directiva Autonómica del partido.

Frente a todo ello, ha criticado que el Gobierno central "lo que hace es todo lo contrario, si nosotros bajamos impuestos, ellos suben", ha lamentado. Así, ha dejado claro que "vamos a seguir peleando por levantar esa bandera de la recuperación económica en el país, que Andalucía lidere esa recuperación económica en España", mostrándose convencido de que en el congreso nacional del PP "va a salir un partido claramente alternativa al gobierno de Pedro Sánchez".

También Bendodo se ha referido a la crisis del PP y ha destacado que "el PP ha tenido la capacidad, en apenas cinco días, de resolver una crisis que parecía estructural" y "renovar un liderazgo en el partido en el plazo de un mes", valorando la "madurez" de la formación.

"No todos los partidos tienen esa capacidad de resolver estas cuestiones, solo aquellos que anteponen los intereses de los ciudadanos. En todos los sitios hay que resolver cuestiones internas y hemos tardado el menos tiempo posible", ha señalado.

Por ello, ha incidido en que "no podemos perder ni un minuto más en estas cuestiones internas porque la gente nos quiere al frente de los gobiernos resolviendo problemas y aplicando soluciones". "Siempre lo hemos visto, este partido gobernó estando unido".

"Estando unido y en el centro --ha continuado--. Lo hizo Aznar, lo hizo Rajoy. Un partido unido y centrado que nos permita pivotar siempre a un lado y a otro como hace el Gobierno de Juanma Moreno en Andalucía, que habla con todos, pacta con todos. Ese es el perfecto ejemplo de las posibilidades que tenemos para gobernar en España". Asimismo, en alusión al congreso del partido que se celebrará en Sevilla ha hablado de "reinicio".

MARBELLA

Por otro lado, también se ha referido al municipio malagueño de Marbella y ha incidido en que el presidente del PP-A y de la Junta acuda a la localidad "no es una novedad". "Lo digo porque los socialistas no venían a Marbella, el socialismo se avergonzaba de Marbella, los presidentes de la Junta del PSOE no vinieron a Marbella porque se avergonzaban" de la localidad.

"Nosotros, entonces en la oposición, ahora en el gobierno, nos sentimos orgullosos de lo que representa Marbella, la marca Marbella y la Costa del Sol en el conjunto de Málaga, Andalucía y España y eso lo sabe muy bien la alcaldesa", ha defendido.

Ha criticado, de igual modo, que el socialismo "miró hacia otro lado" y "castigó sin inversiones" a Marbella. En este punto, ha recordado los proyectos que el Gobierno andaluz actual realiza en el municipio y ha aludido, en concreto, a la ampliación del Hospital. "El Gobierno está invirtiendo 75 millones de euros en el Hospital de Marbella", ha concluido.