Bernal asegura que la Semana Santa está "perdida definitivamente" tras retrasarse a abril el AVE a Málaga

Archivo - Tren AVE de Renfe. - RENFE - Archivo

HUELVA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, ha asegurado que la Semana Santa está "perdida definitivamente" después que Adif haya anunciado el restablecimiento del tráfico ferroviario directo por alta velocidad desde Málaga "no antes de la última semana de abril".

El consejero, antes de participar en un encuentro del Club Cámara Huelva, ha señalado que este anuncio es "una nueva afrenta" sobre "esas expectativas en cuanto a la recuperación de la conexión ferroviaria de Andalucía con el resto de España".

Al respecto, ha señalado que aunque se ha repuesto la vía con Sevilla, "siguen habiendo retrasos importantes, incluso cancelaciones de algunos trenes", con lo cual "no se puede decir que la circulación esté completamente repuesta".

"Por lo tanto, la Semana Santa ya se ha perdido definitivamente y las pérdidas que se han previsto por parte de los profesionales y de los empresarios turísticos en Málaga y la Costa del Sol, que se estimaban entre 190 y 200 millones de euros, pues puede ser una confirmación lamentable y trágica, porque he de decir que cuando eso ocurre no estamos atentando contra empresarios ni contra profesionales, estamos atentando contra la riqueza y contra el empleo de toda una comarca, de toda una provincia como es Málaga y la Costa del Sol", ha aseverado.

Además, ha indicado en su "mente" también están provincias como Huelva, que "arrastran un déficit de conexiones ferroviarias y conexiones por carretera, que es lamentable que a la altura del siglo XXI haya estas conexiones y que no solamente afectan al turismo, sino también al tráfico de mercancías en una provincia como esta, que es líder mundial en la fabricación, en el cultivo y en la comercialización de frutos rojos, pero también con Sevilla, donde sigue sin haber una conectividad completa".

Por ello, Bernal ha incidido en que "ahora tiene mucho más sentido que se garantice que todos los usuarios del ferrocarril van a poder circular con garantía de seguridad". "Que se garantice que haya una auditoría de las conexiones ferroviarias completas de toda la red, pero especialmente en el sur, que es la que se ha visto más abandonada en los últimos años".

"Llevamos prácticamente diez años sin inversiones de mantenimiento en la red ferroviaria, que era nuestro orgullo, que era la marca de reputación para la marca andalucía, ese ferrocarril, que constituía ese elemento diferencial con respecto a otros destinos del mundo, pero que ahora es un motivo de vergüenza", ha finalizado.