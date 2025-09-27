Bernal destaca el impacto derivado de la vinculación de las marcas Andalucía y San Diego Comic-Con

MÁLAGA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, ha destacado el impacto derivado de la vinculación de la marca San Diego Comic-Con, "que no ha salido de los Estados Unidos en 55 años y ha decidido salir justamente ahora a Andalucía, a Málaga, y la marca Andalucía", en principio durante tres años, hasta 2027.

Así lo ha recalcado en el Espacio Comic Con Andalucía, de la San Diego Comic-Con Málaga 2025, en la que ha dicho que la valoración económica previa señala a un impacto directo, en alojamientos, restauración, transportes, visitas culturales, servicios turísticos, "que va a suponer en Málaga y su Área Metropolitana más de 50 millones de euros" en una edición.

A esto, habría que sumar ese "impacto derivado", que, ha apuntado, "tiene un valor de reputación, de marca y de reconocimiento de marca que no podríamos pagar con campañas de comunicación y de promoción que hiciéramos una detrás de otra" y también considerar "cuál es el impacto diferido que se produce en el valor publicitario de todas las comunicaciones que se hacen a lo largo de todo el país y también del mundo", al ser "una noticia a escala mundial".

Respecto a si se podría celebrar en Andalucía más allá de la fecha prevista de 2027, se ha referido a unas manifestaciones de David Glanzer, responsable de la política comercial de la San Diego Comic-Con fuera de Estados Unidos, que dice que "posiblemente con estos argumentos estaremos pronto sentados en una mesa para valorar futuras colaboraciones. Lo ha dicho él, no lo he dicho yo".

El consejero ha dicho que la participación de la Junta de Andalucía en la Comic-Con "no supera los 2.200.000 euros". "Es posiblemente una de las actuaciones más rentables, y no solamente por el impacto directo, tenga en cuenta que el impacto derivado de tener la vinculación de ambas marcas", ha incidido.

Según Bernal, "esto no solamente es el mayor evento posiblemente que ya hemos celebrado en Andalucía en estos últimos años, sino que es una posibilidad para la prosperidad, para las oportunidades también de una industria y de un ecosistema que tiene que crecer mucho como consecuencia de esta gran apuesta del Gobierno de Juanma Moreno por esta industria".

"Se trata de un despliegue impresionante de esta cultura pop, de esta cultura del entretenimiento, de esta cultura de las series y de los telefilmes, que de alguna forma ha generado una expectación impresionante, ha asegurado el consejero.

Así, ha explicado que "los propios organizadores de San Diego Comic-Con han reconocido que están gratamente sorprendidos por la respuesta y por la capacidad de la organización que ha tenido Andalucía en esta primera San Diego Comic-Con" y ha señalado que este sábado la previsión estaba en 60.000 o 70.000 personas y el cómputo de los cuatro días "habremos recibido a unas 120 mil personas".