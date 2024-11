Bernal dice que "infrafinanciación" de municipios "no se resuelve poniendo tasas o impuestos al turismo"

Insiste en "una modificación del sistema de financiación local" y cree que tasas "no es la solución"

MÁLAGA, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, ha asegurado este viernes que la "infrafinanciación" de los municipios "es un problema estructural, pero eso no se resuelve poniendo tasas al turismo o impuestos al turismo, se resuelve modificando el sistema de financiación local".

Al respecto, ha dicho que es "urgente" que el Estado se plantee "una modificación del sistema de financiación local" y ha pedido a los partidos de la oposición "que sean coherentes y que no se puede decir una cosa y la contraria, aunque ellos lo tengan ya como una cuestión habitual".

Así lo ha señalado Bernal, en rueda de prensa en Málaga para presentar los datos turísticos correspondientes a los tres primeros trimestres del año en Andalucía, donde ha sido cuestionado por la petición del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de un marco jurídico que permita establecer un impuesto a las pernoctaciones en las viviendas turísticas. Precisamente, ha dicho que "refrendo completamente las palabras del alcalde de Málaga en cuanto que el modelo está agotado y necesita una modificación".

Bernal ha incidido en que "el alcalde de Málaga piensa lo mismo que pensaba el señor Juan Espadas, que ahora es portavoz del grupo socialista en el Parlamento de Andalucía, cuando era alcalde de Sevilla". "No solamente envió unas comunicaciones al Gobierno de España en ese sentido, sino que también los consejeros de Turismo de la época opinaban en el mismo sentido", ha recordado.

Por tanto, ha insistido en que "no se puede decir cuando uno es alcalde de Sevilla que la mejor forma de solucionar el problema" en relación con el turismo "es a través de la ley de Haciendas Locales y cuando uno está en la oposición decir que lo tiene que resolver Juanma Moreno", tachándolo de "frivolidad".

Ha incidido en que "la única manera de establecer un impuesto sobre el turismo es hacerlo en la herramienta jurídica y normativamente prevista, que es la Ley de Haciendas Locales" y ha incidido en que "esa es la única forma de establecer un tributo que puedan exaccionar directamente los ayuntamientos".

Por otro lado, ha señalado que existen otras comunidades en España, como Cataluña y Baleares, "que tienen impuestos autonómicos, pero eso no supone un ingreso directo para los ayuntamientos", precisando que "ingresa la comunidad y la comunidad después tiene que subvencionar o establecer algunos convenios o acuerdos con los ayuntamientos, con criterios que, a veces, no son tan objetivos como pudieran gustarle a los ayuntamientos y, especialmente, a los empresarios, para resolver esa cuestión".

"LA TASA NO HA SIDO SOLUCIÓN A NINGÚN PROBLEMA"

Bernal, no obstante, ha dicho que "tendríamos que estar de acuerdo en que la tasa es la solución a algo", pero ha añadido que "siempre me han escuchado decirles que la tasa no ha sido solución a ningún problema que los ayuntamientos hayan puesto encima de la mesa en los últimos veinte años en ninguna ciudad del mundo".

"Roma, Ámsterdam, Venecia tienen tasas turísticas de hace ya mucho tiempo, tasas que superan en algunos casos los 20 euros por zona y pernoctación y, sin embargo, son ciudades, como, en el caso de Venecia, que una sola ciudad tiene prácticamente los mismos turistas que tenemos en Andalucía en todo el año".

"LA TASA CONSIDERO PARTICULARMENTE QUE NO ES LA SOLUCIÓN"

"Realmente, la tasa yo particularmente considero que no es la solución, pero es que estamos trabajando dentro de un consenso que es el observatorio turístico", ha señalado, al tiempo que ha recordado que esa "fue la solución que nos dimos la FAMP, la Junta y también la CEA, para determinar cuáles eran los problemas que verdaderamente afectaban a los municipios y cuáles eran las soluciones más adecuadas para solucionar esos problemas".

"PROBLEMA DE FINANCIACIÓN" DE MUNICIPIOS

El consejero andaluz de Turismo ha afirmado que en toda España hay "un problema de financiación para los municipios", por ende, también en Andalucía. "La infrafinanciación de los municipios es un problema estructural, pero eso no se resuelve poniendo tasas al turismo o impuestos al turismo, se resuelve modificando el sistema de financiación local".

"La PIE reparte los impuestos que el Estado recauda a los ayuntamientos y lo hace en base a criterios que se aplicaban hace 40 años, 30 años", ha advertido y ha incidido en que "eso debe ser modificado, es lo que le está pidiendo la FAMP, es lo que le está pidiendo la Federación Española de Municipios y Provincias".

En este punto, ha recordado que la reunión de la Federación Española de Municipios y Provincias con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "y uno de los temas de la reunión va a ser precisamente esta, la propuesta de una modificación del sistema de financiación local".

"Estamos absolutamente de acuerdo con los ayuntamientos en ese sentido y, en este caso, refrendo completamente las palabras del alcalde de Málaga en cuanto que el modelo está agotado y necesita una modificación", ha asegurado, al tiempo que ha señalado que "una de las formas de modificar ese modelo es también establecer nuevos impuestos en el ámbito local a través de la única vía jurídicamente hablando en el derecho tributario español, que es la ley de haciendas locales".

"LOS PARCHES NO SOLUCIONAN EL MODELO"

A juicio del consejero, "cualquier otra solución que se tome son parches, y los parches no solucionan el modelo, lo que hacen es que lo complican".

"También --ha continuado-- hay otros tipos de cuestiones que se ponen encima de la mesa en relación con las gestiones municipales, como los servicios públicos, la vivienda, etcétera, que deben ser analizados con rigurosidad".

"DEBATE RIGUROSO"

Ha dicho entender "que contra los relatos que tradicionalmente nos quieren imputar al turismo y a la actividad turística y a esta industria, que yo creo que merece un respeto por encima de cualquier tipo de comentario infundado, está un debate riguroso, un análisis riguroso y sesudo de los datos y de la realidad de la actividad turística y de la economía del turismo para realmente llegar a una conclusión que podamos abordar con sentido común", ha abundado.

Asimismo, ha reiterado que "todavía está trabajando el observatorio en esta línea", pero "posiblemente el respaldo del modelo de financiación local sea una de las líneas de trabajo".

"Desde la Consejería de Turismo y Acción Exterior de la Junta de Andalucía entendemos que es urgente que el Estado se plantee una modificación del sistema de financiación local", ha sostenido, al tiempo que ha pedido a los partidos de la oposición "que sean coherentes".