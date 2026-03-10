Bernal espera que el espacio aéreo en la zona de conflicto en Oriente Medio esté abierto para Semana Santa

El consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, en una imagen de archivo. - JUNTA DE ANDALUCÍA

MÁLAGA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, ha asegurado que esperan que para la Semana Santa "el espacio aéreo esté abierto" en las zonas de guerra en Oriente Medio y ha apuntado que "si el conflicto se escala mucho más y dura más en el tiempo, tendremos una afectación mayor ya de cara al verano, que es una época especialmente sensible precisamente para ese mercado emisor" desde el punto de vista turístico.

Así lo ha dicho Bernal en declaraciones a los periodistas en Málaga, en el marco de la tercera edición de eMobility Expo World Congress MOW 2026, junto al consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela, al ser cuestionado por el contexto general de la guerra en Oriente Medio y su incidencia en el sector turístico en Andalucía.

Bernal ha recordado que el Gobierno andaluz trabaja "fundamentalmente en una estrategia nueva, no solamente consolidando nuestro mercado europeo, nuestro mercado cercano, sino también yendo a mercados más lejanos, como es el caso de Norteamérica, Estados Unidos, Canadá y México, Oriente Medio, también el Golfo Pérsico y el Asia del Pacífico".

Así, el consejero ha señalado que de esos mercados hay varios "que están comprometidos por el cierre del espacio aéreo; Oriente Medio, Golfo Pérsico y todo el Asia del Pacífico están cerrados y de momento no podemos recibir turistas de esas zonas".

"De momento para la Semana Santa, es verdad que el mayor impacto se produce en el turismo nacional y esperemos que el espacio aéreo esté abierto para ese momento", ha dicho Bernal, quien apuntado que calculan, "conforme a las informaciones que tenemos ahora mismo en la Secretaría de Acción Exterior de la Junta de Andalucía, que podamos recuperar ese espacio aéreo".

Así, ha señalado que "ya hay pasillos aéreos que se abren coyunturalmente para poder evacuar a algunas personas en zonas más de conflicto".