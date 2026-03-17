Bernal pide a Gobierno medidas ante "el despropósito" del retraso de AVE directo a Málaga: "Es una de las peores crisis"

Obras línea férrea alta velocidad Málaga. - EUROPA PRESS

FUENGIROLA (MÁLAGA), 17 (EUROPA PRESS)

El consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, ha considerado que el retraso en la recuperación de la línea de alta velocidad directa de Málaga con el resto de España es "una de las peores crisis de conectividad y por lo tanto una de las peores crisis que va a afectar a nuestra industria fundamental que es el turismo y el empleo que conlleva", por lo que ha pedido al Gobierno medidas para que "este despropósito" se resuelva "a la mayor brevedad".

"Desde la lealtad y desde la coordinación necesaria que tiene que haber entre administraciones, pero también desde la responsabilidad y la contundencia, yo le pido al Gobierno de la señora Montero y del señor Sánchez que pongan todo de su parte para que este despropósito que parece anunciarse sin ningún tipo de vergüenza por parte de los responsables públicos del PSOE en el Ejecutivo se resuelva a la mayor brevedad", ha asegurado.

Así, en declaraciones a los periodistas en Fuengirola (Málaga), ha incidido en que "depende de ello muchísimos puestos de trabajo, dependen de ello muchísima economía dentro de nuestra región" y ha recordado, "la industria del turismo es la industria de la felicidad, pero es la industria de la seguridad y de la confianza", dos circunstancias en las que ha dicho que el Ejecutivo central "hace aguas".

"Lo que está haciendo el Gobierno de España es precisamente lo contrario", ha lamentado el consejero, quien ha señalado que la situación es "bastante complicada", porque desde el 18 de enero, cuando el accidente en Adamuz (Córdoba), se han sumado las consecuencia del tren de borrascas.

"Nuestros turistas, nuestros visitantes que estaban acostumbrados a una red de alta velocidad, una red ferroviaria modélica, desde hace diez años no se producen los mantenimientos necesarios; hay una falta de diligencia absoluta por parte del Gobierno central en el mantenimiento de unas infraestructuras que son de su competencia", ha manifestado Bernal, quien ha instado al Ejecutivo a que "nos diga la verdad, que no nos está diciendo".

Para el consejero, desde el accidente de Adamuz se están dando fechas para recuperar la conexión directa "una detrás de otra, con ninguna rigurosidad y con una falta de empatía con respecto a la población andaluza y sobre todo a la industria turística, que necesita certidumbres para poder planificar una temporada que para nosotros es crucial", porque, ha apuntado, es "la puerta de entrada al turismo y a la temporada turística" de Andalucía.

En este punto, ha recordado que desde ese 18 de enero hasta el 23 de marzo, "la enésimas fecha dada", se han estimado pérdidas de más de 300 millones de euros solo en cancelaciones y falta de reservas, pero ha indicado que ese efecto económico habrá que recalcularlo, ya que esa primera aproximación se tiene que ampliar ahora hasta una segunda aproximación de recuperación del servicio a finales de abril, según anunció el presidente de Adif, Pedro Marco de la Peña.

Pero, ha puesto énfasis en que esas pérdidas empresariales "producen a su vez efectos muy importantes en el empleo". Así, ha explicado que en la provincia la media es de unos 30.000 trabajadores turísticos y las plantillas se refuerza al comienzo de la temporada media y alta en un 20%. "Ese incremento de trabajadores que van a formar parte de los equipos como consecuencia de la Semana Santa y del resto de la campaña de verano, pues no se va a producir", ha lamentado.

Al respecto, el consejero ha recalcado que los empresarios han dicho "que tienen serias dudas de que estas incorporaciones se vayan a producir" y, además, ha recordado que "se están produciendo ERTE ya en la primera compañía, que junto a Renfe está haciendo la operativa de alta velocidad, como es Iryo, ya ha anunciado un ERTE para entre 40 o 50 personas de la plantilla de Málaga". "Los efectos son muy importantes", ha dicho.

Bernal ha también ha expresado su preocupación por las manifestaciones de Marco de la Peña de que la red ferroviaria no estaría perfectamente en condiciones hasta finales del año. "¿De qué estamos hablando?", ha cuestionado, al tiempo que ha considerado que "si esto estuviera pasando en cualquier otra región", citando Cataluña o País Vasco, "en dos semanas estaría arreglada la línea. No me queda ninguna duda".

También ha dicho echar en falta "la posición vehemente y contundente de los diputados andaluces del PSOE, que solo están sirviendo de palmeros al señor Sánchez y no están haciendo su trabajo". "Tienen que defender a los ciudadanos andaluces", ha apostillado el consejero.