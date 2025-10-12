La Biblioteca Cánovas del Castillo de Málaga acoge "variadas propuestas" culturales para todas las edades

MÁLAGA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga ha programado actividades culturales para la próxima semana entre las que destacan "variadas propuestas" de la Biblioteca Cánovas del Castillo, como talleres de escritura creativa, cómics, encuentros del ciclo 'Málaga Eterna' y juegos de mesa en familia, entre otras.

En concreto, la Biblioteca Cánovas del Castillo ofrece una nueva cita de taller didáctico para jóvenes de entre 13 y 18 años sobre escritura creativa a cargo de Pedro Ramos en el próximo martes, 14 de octubre, a las 18,00 horas, según ha informado la Diputación en una nota.

Durante esta actividad se trabajarán conceptos relacionados con la escritura creativa "para incentivar a los participantes a contar sus propias historias" de referentes de la literatura actual. La sala de usos múltiples de esta biblioteca también acogerá el jueves, 16 de octubre, a las 17,30 horas el 'Taller de viñetas 2025' dirigido a público juvenil de entre 11 y 17 años de edad e impartido por Omar Janaan. Esta sesión, de periodicidad mensual, se enfoca a "desarrollar el proceso creativo del cómic y humor gráfico" a través de las viñetas, el cómic, el humor y los procesos creativos en general.

Asimismo, la isntitución provincial ha detallado que la Biblioteca Cánovas del Castillo es la sede de actividades circunscritas en el marco del ciclo 'Málaga Eterna', como la conferencia a cargo de Jessica Sánchez, de Cultopía, sobre la figura de María Rosa de Gálvez y su obra el próximo jueves, 16 de octubre, a las 19,00 horas.

Además, el viernes 17 tendrá lugar a las 17,30 horas y también en el marco del citado ciclo, una visita a la Catedral de Málaga para conocer "los orígenes y lo que se conserva de la antigua Mezquita Mayor" y sus obras de arte "más importantes".

En el mismo día a las 16,30 horas, jugadores de todas las edades podrán asistir a la Biblioteca Cánovas del Castillo para participar en una tarde de juegos de mesa. La Asociación Cultural Lex Ludi Malacitana recomendarán a los asistentes "juegos que se ajusten a su edad y a su estilo" y los ayudarán con "cualquier duda que les surja durante las partidas".

ACTIVIDADES EN EL CENTRO CULTURAL MVA

'La magia y belleza de la tradición celta' llegan al Centro Cultural MVA con Irish Treble & Aérokorda, uno de los referentes de la danza irlandesa en España, el jueves, 16 de octubre, a las 20,30 horas. Junto con la banda belga Aérokorda, propondrán en el marco del ciclo 'Con Sello Propio' el espectáculo 'Samaín', una "combinación de estilos que se refleja en sus composiciones propias" y la danza de Irish Treble, que acerca "la pureza de la tradición irlandesa". 'Feliz día', el nuevo espectáculo de Sutottos dirigido a público adulto, aterriza en el MVA el viernes, 17 de octubre, a las 20,30 horas, una comedia que "amplifica y exagera con humor la exigencia permanente por ser felices".

Esta instancia ha programado para el miércoles, 15 de octubre, a las 20,00 horas, la presentación del libro 'Memoria de haber curado' (2025) del gaditano Juan González, y acogerá una doble cita al ciclo 'Tecleando el misterio: jazz y poesía bajo las estrellas'.

El primero de ellos se celebrará el jueves, 16 de octubre, a las 19,00 horas en la Biblioteca Pública Municipal Antonio Garrido Moraga de Alhaurín de la Torre, una ocasión en la que el poeta y narrador jiennense Juan Domingo Aguilar leerá una selección de su obra acompañado por la música de Ara&Ito Trío, una formación que "fusiona con naturalidad" los sonidos del jazz, la bossa nova y el soul. El viernes, 17 de octubre, el Museo de Arte Precolombino Felipe Orlando de Benalmádena recibirá a las 19,00 horas, a la poeta Isabel Pérez Montalbán, que estará acompañada por Alicia Tamariz Trío.

CITAS MUSICALES EN MÁLAGA

El Auditorio Edgar Neville de la Diputación de Málaga acoge un concierto benéfico de la JOPMA, Joven Orquesta Provincial de Málaga, el día 17 a las 19,30 horas, organizado por la Fundación Cudeca para conmemorar el Día Mundial de los Cuidados Paliativos. Esta orquesta está formada por músicos de toda la provincia de Málaga que en su mayoría "se encuentran realizando sus estudios musicales en los diferentes conservatorios y escuelas de música".

Por otro lado, el sábado, 18 de octubre, en el Parque Santo Cristo de Cártama, la Banda de Música Cruz del Humilladero participará en la salida procesional de la Divina Pastora a partir de las 18,00 horas. Esta banda de música, que celebra su 25 aniversario, está formada por 80 componentes que tocan un repertorio de música clásica, temas propios de desfiles procesionales, pasacalles y conciertos de Navidad.

El espacio expositivo de la Diputación da lugar hasta el próximo 31 de octubre a la muestra 'Arte Mayor', compuesta por obras de arte y artesanía "creada por personas mayores de la provincia", está enmarcada en las más de 250 actividades que el ente provincial ha programado durante el '14º Mes del Mayor'.

También acoge hasta el 3 de diciembre la exposición 'Museo de los Sentidos' en Pacífico 54, una nueva muestra temática sobre la diversidad social y funcional organizadas por Grupo Ígneo, artistas plásticos de la Asociación Cultural y Social Bib Azahar.

Por último, la exposición 'Arquitecturas dibujadas' de los arquitectos José Seguí y Benito García podrá visitarse en el MVA hasta el 21 de noviembre, una muestra que está compuesta por "ensayos gráficos que intentan acercarse mediante la imaginación creativa a los procesos de la edificación y de la urbanidad de las ciudades".