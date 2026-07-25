Bioparc Fuengirola (Málaga) activa su protocolo especial frente al calor con helados personalizados para los animales

Helados para combatir el calor en Bioparc Fuengirola - BIOPARC FUENGIROLA

FUENGIROLA (MÁLAGA), 25 (EUROPA PRESS)

Bioparc Fuengirola (Málaga), ante la ola de calor en España con temperaturas que vuelven a superar ampliamente los 40 grados en numerosos puntos del país, ha reforzado su protocolo especial de verano para el cuidado y bienestar de los animales.

Así, como cada verano, el equipo técnico del parque adapta las rutinas de manejo a las condiciones meteorológicas, intensificando las medidas durante los episodios de calor extremo, han indicado desde Bioparc Fuengirola en un comunicado.

Entre ellas destaca la elaboración de los ya conocidos "helados salvajes", polos personalizados diseñados específicamente para distintas especies que, además de ayudar a refrescarlas, constituyen una herramienta de enriquecimiento ambiental fundamental.

Lejos de tratarse de un simple gesto refrescante, estos helados forman parte de los programas diarios de bienestar animal desarrollados por el departamento de Zoología. Cada uno se adapta a las necesidades nutricionales, fisiológicas y comportamentales de la especie a la que va dirigido, utilizando ingredientes habituales en su dieta como frutas, insectos, verduras, hojas, semillas o caldos naturales con carnes, congelados en diferentes formatos para prolongar la interacción.

Este verano, los protagonistas de estas refrescantes sesiones de enriquecimiento han sido los tigres de Sumatra, los hipopótamos pigmeos, los potamoqueros y la familia de gorilas occidentales de llanura, que han podido explorar, manipular y disfrutar de estos bloques helados mientras desarrollan comportamientos propios de su especie.

En el caso de los grandes felinos, los polos favorecen conductas de exploración, manipulación y resolución de pequeños desafíos antes de acceder al alimento.

Para los gorilas, el enriquecimiento fomenta la búsqueda de comida y la interacción con diferentes elementos del entorno, mientras que especies como los hipopótamos pigmeos o los potamoqueros encuentran en ellos un estímulo adicional que incrementa su actividad durante las horas más cálidas del día.

Por otro lado, han detallado que el enriquecimiento ambiental constituye uno de los pilares del modelo de bienestar animal de Bioparc Fuengirola. Su objetivo es ofrecer estímulos físicos, sensoriales, sociales, cognitivos y alimenticios que permitan a los animales expresar conductas naturales, favoreciendo su actividad y mejorando su calidad de vida.

Durante el verano, este trabajo se complementa con otras medidas específicas como la modificación de horarios de manejo, el aumento de puntos de hidratación, duchas o aspersores en determinadas instalaciones, zonas de sombra, acceso permanente a espacios climatizados cuando la especie lo requiere y un seguimiento continuo por parte del equipo de zoología y veterinaria.

Cada actuación se diseña de forma individualizada atendiendo a la biología de cada especie, ya que no todas responden igual a las altas temperaturas. Muchas de ellas proceden precisamente de regiones tropicales donde el calor forma parte de sus condiciones naturales, aunque los episodios extremos requieren adaptar los protocolos para garantizar siempre los máximos estándares de bienestar.

Estas acciones permiten además acercar al visitante el trabajo que diariamente realizan los profesionales del parque. Al respecto, han señalado que detrás de cada enriquecimiento "existe un proceso de planificación en el que participan cuidadores, veterinarios y biólogos, siempre con un objetivo común: garantizar el bienestar de los animales bajo cuidado humano y promover comportamientos naturales que resultan esenciales para su desarrollo".