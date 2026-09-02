Bioparc Fuengirola (Málaga) recrea el mundo de la primera circunnavegación en el 500 aniversario de la muerte de Elcano

La Sala del Descubrimiento de la nueva exposición de Magallanes y Elcano de Bioparc Fuengirola - BIOPARC FUENGIROLA

FUENGIROLA (MÁLAGA), 2 (EUROPA PRESS)

Bioparc Fuengirola (Málaga) ha anunciado este miércoles un homenaje centrado en la expedición de Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano, coincidiendo con el 500 aniversario de la muerte de este último y con un nuevo aniversario de la primera vuelta al mundo.

En este homenaje, el parque ha recreado en su Sala del Descubrimiento y su Cámara de las Maravillas el universo de aquellos exploradores para que los visitantes puedan adentrarse en el espíritu de los primeros expedicionarios, según han apuntado en un comunicado.

La Sala del Descubrimiento situará a los visitantes ante el gran reto al que se enfrentaron los navegantes, como es intentar comprender y representar un planeta que todavía no conocían por completo.

En este espacio se han dispuesto dos grandes esferas terráqueas, una de ellas inspirada en una recreación de Leonardo da Vinci, grandes murales y referencias a las rutas de navegación de la primera vuelta al mundo.

El objetivo de este espacio es convertirse en un homenaje a los exploradores que se lanzaron a cruzar océanos sin saber con certeza qué encontrarían al otro lado.

Por su parte, la Cámara de las Maravillas recrea los antiguos gabinetes de curiosidades, espacios en los que se reunían objetos procedentes de lugares lejanos y elementos naturales que despertaban fascinación, sorpresa o desconcierto.

En esta sección se encuentran fósiles, huesos, herbolarios, libros, objetos relacionados con la medicina, elementos de fauna y los llamados "cuernos de unicornio". Todos estos elementos forman parte de este particular universo en el que la ciencia y la leyenda convivían.

Uno de los elementos más destacados es precisamente el cuerno de narval, conocido durante siglos como el "unicornio de mar". Un ejemplo de cómo un elemento de la naturaleza podía convertirse en una criatura legendaria cuando todavía no existían los conocimientos científicos necesarios para explicar su origen.

SORPRESAS EN EL VIAJE

De todas las maravillas que pudieron encontrar a lo largo de su expedición, había algunas que tenían un valor muy especial; las especias, que no solo transformaron la alimentación europea, sino que tuvieron un papel fundamental en medicina, comercio, política y la economía de la época.

Así, han explicado que las especias fueron uno de los grandes motores de las exploraciones marítimas durante los siglos XV y XVI. Clavo, canela, nuez moscada, pimienta o jengibre eran productos extraordinariamente valorados en Europa y llegaron a alcanzar precios comparables a los metales preciosos.

En la Cámara de las Maravillas, el visitante podrá acercarse a algunas de estas especias y descubrirlas a través del olfato, reproduciendo la dimensión sensorial que debieron tener para quienes se encontraban por primera vez con ellas.

Aunque la fascinación por lo desconocido no se limitaba a lo material, también tenía forma animal. Las crónicas de la expedición, especialmente las de Antonio Pigafetta, describieron especies que sorprendieron a Europa: murciélagos de grandes dimensiones, loros de vivos colores, peces voladores, guanacos o las aves del paraíso.

Muchas de las regiones recorridas por aquella expedición albergan hoy especies que pueden contemplarse en Bioparc Fuengirola. En las selvas asiáticas encontramos, por ejemplo, orangutanes de Borneo, tapires malayos, faisanes de Edwards o tigres de Sumatra.

También se encuentran representados los ecosistemas sudamericanos, que presentan especies como la nutria gigante o el arapaima, entre otras.

Estos animales permiten a los visitantes imaginar el asombro que pudieron producir aquellas tierras y sus habitantes naturales a los ojos de los primeros expedicionarios.

DESCUBRIMIENTO Y CONSERVACIÓN

La primera vuelta al mundo cambió la manera de entender el planeta. Cinco siglos después, Bioparc Fuengirola se propone recuperar aquel espíritu de curiosidad desde una perspectiva contemporánea.

Así, el parque se suma a la conmemoración de la figura de Juan Sebastián Elcano y de la primera vuelta al mundo recuperando no solo la dimensión histórica de aquella gesta, sino también su dimensión científica y natural.

Desde el parque apuntan que esta iniciativa supone un homenaje a aquellos hombres que se atrevieron a navegar hacia lo desconocido y a todas las personas que, cinco siglos después continúan explorando, investigando y trabajando para comprender y proteger la extraordinaria diversidad de nuestro planeta.