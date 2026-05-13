Blanco destaca apoyo al cooperativismo: "En esta forma de hacer empresa se pone a la persona en el centro"

La candidata a las elecciones autonómicas del 17 de mayo y coordinadora de Empleo del PP andaluz, Rocío Blanco, visita la cooperativa educativa Santa María de Los Ángeles. - PP

MÁLAGA 13 May. (EUROPA PRESS) -

La candidata a las elecciones autonómicas del 17 de mayo y coordinadora de Empleo del PP andaluz, Rocío Blanco, ha visitado este miércoles la cooperativa educativa Santa María de Los Ángeles, en el distrito malagueño de Cruz de Humilladero. Así, ha explicado que el PP mantendrá su apoyo al cooperativismo en la siguiente legislatura.

De igual modo, Blanco ha destacado "la apuesta" del PP por esta forma de hacer empresa, "en la que Andalucía es referente y líder a nivel nacional", y ha apuntado que la comunidad autónoma cuenta con un total de 11.200 cooperativas y más de 200.000 trabajadores. Además, ha recordado que la economía social supone el 14% del PIB andaluz, con una facturación anual que asciende a 23.000 millones de euros.

La candidata 'popular' ha explicado que el PP mantendrá su apoyo al cooperativismo en la siguiente legislatura, gracias a un pacto por la economía social realizado en concertación con el sector, y ha apuntado algunas de las "ventajas" que este modelo conlleva.

"En esta forma de hacer empresa se pone a la persona en el centro, el beneficio se reintegra en la propia cooperativa, los socios son también trabajadores, se prima a la persona por delante del beneficio y son empresas que resisten mejor las crisis y ayudan a asentar la población al territorio, es decir, cohesionan territorialmente Andalucía".

En su visita a la cooperativa educativa Santa María de Los Ángeles, ha destacado que este centro es "un modelo de éxito" donde "se imparte una enseñanza de calidad y con valores fundamentales para la formación y el desarrollo del alumnado".

