PP Sevilla destaca el impulso a las infraestructuras en Bormujos con un nuevo acceso al Hospital San Juan de Dios

La candidata del Partido Popular por Sevilla al Parlamento de Andalucía, Patricia del Pozo - PP

BORMUJOS (SEVILLA), 13 (EUROPA PRESS)

La candidata del Partido Popular por Sevilla al Parlamento de Andalucía, Patricia del Pozo, ha subrayado el "impulso" del Gobierno andaluz en materia de infraestructuras y conectividad en la provincia de Sevilla, concretamente, en el municipio de Bormujos, ha apuntado que "en pocas semanas, comenzarán los trabajos de la nueva conexión de entrada desde la A-8062 con el Hospital de San Juan de Dios, un ramal que supone la llegada directa desde esta vía al hospital".

Además, ha destacado que el Gobierno andaluz "ha sacado de un cajón la Línea 2 y se ha actualizado el proyecto; se avanza de manera imparable en la Línea 3, cuyas obras ya está en La Macarena y con una inversión de 1.336 millones de euros; y además, se ha anunciado el estudio técnico de viabilidad para la ampliación de la Línea 1, llegando a Bormujos, Tomares y Entrenúcleos", ha incidido en una nota de prensa, trasladada por el partido.

La candidata ha remarcado también otras infraestructuras para la provincia como son el acceso norte a Sevilla con la construcción del viaducto de Pago de Enmedio en La Rinconada, con una inversión de 30 millones de euros; el desdoble de la carretera Alcalá de Guadaíra- Dos Hermanas, con un presupuesto de 29 millones de euros; o la vía ciclopeatonal del Aljarafe que conecta Tomares, Castilleja y Bormujos, mejorando la seguridad vial y que ha contado con 1,5 millones de euros.



