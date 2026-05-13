Fernández-Pacheco dice que cuando se habla del sector primario "no se puede olvidar su industria asociada"

Fernández-Pacheco en la Cooperativa Nuestra Señora de las Virtudes de Conil. - NACHO FRADE/EUROPA PRESS

CONIL DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 13 (EUROPA PRESS)

El candidato al Parlamento Andaluz por el PP de Almería y responsable de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha manifestado que "cuando se habla del sector primario jamás se puede olvidar la industria asociada a la agricultura, de la agroindustria, las cooperativas o del manipulado".

"Estamos hablando del 19% del empleo en nuestra comunidad autónoma entre la agricultura y la industria que vive asociada a ella", ha añadido Fernández-Pacheco en la Cooperativa Nuestra Señora de las Virtudes de Conil de la Frontera (Cádiz) con motivo de 'La VII Piriñaca Popular', a la que ha sido invitado.

El dirigente del PP ha señalado que "son muchísimas familias" que viven del sector primario, "el primer sector de Andalucía en empleo, riqueza y prosperidad", y ha señalado que "la obligación de cualquier administración responsable es estar en las duras y en las maduras, cuando las cosas van bien y cuando las cosas van mal".

Así, tras agradecer la invitación de la Cooperativa, ha manifestado que "es de justicia comprometerse a seguir con esta línea, a seguir arrimado el hombro para que cooperativas como la de Nuestra Señora de Las Virtudes de Conil sigua siendo fuente de futuro y de proyecto de vida para tantos cientos de miles de andaluces".