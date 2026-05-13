PSOE-A denuncia "juego sucio" del PP con la aparición de "cartelería anónima" contra el partido en varias ciudades

Archivo - La portavoz adjunta del PSOE-A en el Parlamento andaluz, Ángeles Férriz, en rueda de prensa en Sevilla. - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 13 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de campaña del PSOE-A y candidata por Jaén a las elecciones autonómicas del 17M, Ángeles Férriz, ha denunciado este miércoles "juego sucio" del PP en la recta final de la campaña con la aparición de "cartelería anónima contra los socialistas" en varias ciudades.

En declaraciones difundidas por el propio PSOE-A, Férriz ha acusado al PP de "buscar desmotivar al votante socialista para seguir privatizando la sanidad pública", pero ha advertido de que "no lo van a conseguir por mucho que inventen y mucho que aprieten con bulos e insultos en estos últimos días de campaña".

La dirigente socialista se ha preguntado "hasta dónde es capaz de llegar el PP en su campaña sucia" y ha recordado que esta estrategia del PP "no es ninguna novedad, lo ha hecho toda la vida".

"Están llevando a cabo una campaña repugnante, política y también mediática, por tierra, mar y aire. No parecen tan tranquilos", ha añadido Férriz, que ha defendido que "los socialistas estamos unidos para echar a la derecha que se ha cargado nuestros servicios públicos y recuperarlos con María Jesús Montero".

"A cada insulto, una propuesta, y a cada bulo una solución a los problemas reales de Andalucía", ha concluido Férriz.

