Borrego (Frente Amplio) llama a secundar la huelga en Málaga para reclamar "vivienda asequible y mejores salarios"

El candidato del Frente Amplio por Málaga, Rafa Borrego, en un acto en la Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga. - IU

MÁLAGA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato del Frente Amplio por Málaga, Rafa Borrego, ha asistido este martes 3 a la Asamblea de delegados de CCOO en la Facultad de Derecho, donde ha reivindicado el papel histórico del sindicalismo en la conquista de derechos laborales y ha criticado que el encarecimiento de la vivienda y de los productos básicos está dificultando cada vez más las condiciones de vida de la clase trabajadora. Asimismo, Borrego ha animado a participar en la huelga general del próximo 11 de noviembre para "reclamar vivienda asequible, mejores salarios y un reparto más justo de la riqueza".

Según ha detallado la formación en una nota, Borrego ha valorado "el papel histórico del movimiento sindical en la conquista de derechos laborales y en la defensa de los intereses de la clase trabajadora", al tiempo de considerar que "en el actual contexto de encarecimiento de la vida y de dificultades crecientes para acceder a una vivienda digna, es más necesaria que nunca".

Borrego ha aprovechado este encuentro para hacer un llamamiento a la participación en la huelga general del próximo 11 de noviembre, convocada por distintas organizaciones sindicales y del movimiento por el derecho a la vivienda, con el objetivo de "situar en el centro del debate público la emergencia habitacional, la pérdida de poder adquisitivo y la necesidad de mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora".

"Estamos ante una realidad cada vez más difícil para miles de familias trabajadoras. Hay personas que tienen un empleo, que cumplen con sus obligaciones y que trabajan durante toda la semana, pero que, aun así, no pueden permitirse una vivienda digna ni llegan con tranquilidad a final de mes. No podemos aceptar que trabajar ya no sea garantía de poder vivir dignamente", ha agregado.

El candidato ha puesto como ejemplo la situación que atraviesa Málaga, donde el acceso a la vivienda se ha convertido en "uno de los principales problemas sociales". Al hilo, ha señalado que según los últimos datos, "el precio medio del alquiler en la capital ha alcanzado los 16,5 euros por metro cuadrado, en septiembre de 2026, un 3,9% más que en el mismo mes del año anterior".

"Esto supone que el alquiler de una vivienda de 70 metros cuadrados se sitúe en torno a los 1.155 euros mensuales, una cantidad que resulta inasumible para una parte importante de las familias de Málaga", ha añadido Borrego.

En esta línea, el candidato del Frente Amplio por Málaga ha apostillado que la provincia de Málaga "no puede convertirse en un territorio en el que quienes trabajan en sus hoteles, en sus comercios, en sus hospitales, en sus centros educativos o en sus servicios públicos no puedan permitirse vivir en ella".

"No podemos normalizar que una persona tenga que dedicar prácticamente todo su salario a pagar un alquiler, compartir habitación o marcharse de los barrios en los que ha vivido toda su vida. La vivienda es un derecho, no un privilegio ni un instrumento para que unos pocos hagan negocio", ha afirmado.

En este sentido, Borrego ha declarado que "a esta situación se suma el encarecimiento generalizado de los productos y servicios básicos. Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, también de septiembre, sitúan la inflación interanual en España en el 4,9 por ciento, mientras que los alimentos acumulan un incremento del 2,7 por ciento en el último año. Una realidad que golpea especialmente a quienes destinan la mayor parte de sus ingresos a cubrir necesidades esenciales".

"La cesta de la compra, la factura de la luz, el transporte y la vivienda se comen cada vez una parte mayor de los salarios. Mientras los precios siguen creciendo, los trabajadores y trabajadoras ven cómo su capacidad para vivir con dignidad se reduce. Por eso es imprescindible hablar de salarios, de condiciones laborales y de vivienda como partes de un mismo problema. No basta con tener trabajo, necesitamos empleos dignos, salarios suficientes y derechos que nos permitan desarrollar nuestros proyectos de vida", ha defendido Borrego.

En este sentido, el candidato del Frente Amplio ha reivindicado el papel del sindicalismo "como una herramienta imprescindible para equilibrar las relaciones entre empresas y trabajadores, defender la negociación colectiva y conquistar avances que nunca han sido fruto de concesiones gratuitas".

"Los derechos que hoy disfrutamos no han caído del cielo. La jornada laboral, las vacaciones, los convenios colectivos, la protección frente a los abusos empresariales o las mejoras salariales son conquistas de generaciones de trabajadores que se organizaron, lucharon y entendieron que la fuerza de la clase obrera está en su unidad. El sindicalismo sigue siendo una herramienta imprescindible para defender esos derechos y conquistar los que todavía nos faltan", ha manifestado.

Al hilo, el candidato ha concretado que la defensa de unas condiciones laborales dignas "no pueden desligarse de la lucha por el acceso a una vivienda asequible, por unos servicios públicos fuertes y por un reparto más justo de la riqueza. Por eso, la huelga del 11 de noviembre representa una oportunidad para trasladar a las instituciones y a los poderes económicos que no estamos dispuestos a seguir soportando las consecuencias de un modelo que antepone los beneficios privados a las necesidades de la población".

"Por todo esto, el próximo 11 de noviembre tenemos que demostrar que hay una mayoría social que ha dicho basta. Que no aceptamos que la vivienda sea un negocio a costa de expulsar a la gente de sus barrios, que no aceptamos salarios que no permiten llegar a fin de mes y que no vamos a resignarnos a contemplar el encarecimiento de la vida. Por eso animo a todos los trabajadores a secundar la huelga, a organizarse en sus centros de trabajo y a participar en las movilizaciones. Tenemos que salir a las calles y llenar Málaga de dignidad obrera", ha reclamado.

Además, Borrego ha subrayado que "no puede ser un día cualquiera. Hay que parar la actividad laboral, pero también demostrar que tenemos capacidad de organizarnos como sociedad. Llamamos a no consumir, a no acudir a los establecimientos comerciales ni participar en actividades que mantengan la actividad económica como si nada estuviera ocurriendo. Que sea una jornada de solidaridad, de conciencia colectiva y de apoyo mutuo. Queremos que la huelga sea un éxito y que su nuestro mensaje llegue alto y claro".

Por último, el candidato del Frente Amplio ha vinculado la convocatoria con la memoria histórica del movimiento obrero y con las luchas que hicieron posible algunos de los derechos laborales fundamentales, sosteniendo que "el 11 de noviembre de 1887 fueron ahorcados en Chicago los trabajadores y dirigentes obreros --Albert Parsons, August Spies, George Engel y Adolph Fischer--, condenados tras los acontecimientos de Haymarket, en el contexto de las movilizaciones por la jornada laboral de ocho horas que tuvieron lugar en mayo de 1886".

"La historia del movimiento obrero está escrita con el esfuerzo, el sacrificio y, demasiadas veces, la vida de quienes se atrevieron a luchar por unas condiciones de trabajo más justas. Aquellos trabajadores de Chicago defendieron algo tan básico como que la jornada laboral tuviera un límite y que las personas pudieran vivir más allá de su puesto de trabajo. Ciento treinta y nueve años después, su memoria nos recuerda que ningún derecho está garantizado para siempre y que cada generación tiene la responsabilidad de defender y ampliar las conquistas de la anterior", ha señalado Borrego.

"Que sea una jornada para honrar esa memoria, pero, sobre todo, para mirar al presente y al futuro. Que nadie se quede en casa mientras se decide el futuro de nuestros derechos. El 11 de noviembre, huelga, movilización y solidaridad. Por la vivienda, por los salarios y por una vida digna para la clase trabajadora", ha concluido el candidato del Frente Amplio por Málaga.