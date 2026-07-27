Brisa Festival reúne a más de 25.000 personas durante tres días de música en el puerto de Málaga. - BRISA FESTIVAL/JAVIER ROSA

MÁLAGA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Brisa Festival ha bajado el telón de su sexta edición tras tres jornadas de música en el Dique de Levante del Puerto de Málaga que ha vuelto a convertirse en punto de encuentro para más de 25.000 personas.

Así lo han informado desde la organización en una nota en la que han destacado "la calidad y diversidad" de la programación de esta edición que ha reunido a grandes nombres de la música nacional e internacional junto a algunas de las propuestas emergentes con mayor proyección del panorama actual.

Pop, rock, indie, electrónica, folk y música urbana han convivido en un cartel que ha contado con David Otero; Barry B; la despedida de Love of Lesbian de los escenarios malagueños; León Benavente o Siloé; junto a Amaia, Pignoise, Ángel Stanich, M-Clan, La M.O.D.A. y OBK, que cerró la edición.

Pero han destacado que más allá de los "grandes nombres del cartel", Brisa Festival ha vuelto "a reafirmar su compromiso con el talento emergente gracias a una programación específica repartida entre el Escenario Málaga y el MINI Stage, donde cerca de una treintena de artistas ofrecieron una magnífica muestra del excelente momento creativo que vive la escena emergente local".

"La excelente acogida de esta sexta edición confirma la madurez de un proyecto que ha sabido crecer manteniendo intacta su personalidad, combinando grandes artistas, nuevos talentos, compromiso social y una experiencia cultural única frente al Mediterráneo", han señalado desde la organización.

Además, han indicadi que Brisa "reforzó su compromiso con la cultura inclusiva y presentó el mayor plan de accesibilidad desarrollado hasta la fecha en un evento musical de la provincia de Málaga". Gracias a la colaboración de la Fundación "la Caixa", y al trabajo especializado de la Fundación Music For All, la edición de 2026 dio un paso decisivo para convertirse en un festival plenamente accesible.

Según han considerado, con esta edición, Brisa "reafirma definitivamente su posición entre los festivales de referencia del panorama nacional, dejando el listón muy alto y mirando ya hacia una séptima edición llamada a seguir poniendo la banda sonora al verano en Málaga".

Brisa Festival es una iniciativa solidaria a beneficio de Cruz Roja que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Málaga, Diputación y el patrocinio principal de Málaga de Moda, Turismo Costa del Sol, Cervezas Victoria, Mini Automotor, Puerto de Málaga, Fundación Music for All, Fundación La Caixa y CaixaBank como Partner Estratégico.

Además, cuenta con Ingresse como Ticketing Partner y los patrocinios de Octopus Energy, Ricola, Pesca España, Burmar, Famadesa, Serconsa, Autocares Ríos, Montosa, Grupo Cabello, Go Rest, Olin y Navarro Hermanos.