Buscan a una mujer desaparecida en Sayalonga (Málaga) tras caer al río Turvilla

MÁLAGA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un dispositivo de búsqueda está intentando localizar a una mujer que ha caído al río Turvilla a su paso por el municipio malagueño de Sayalonga, en la comarca de la Axarquía.

Así lo han confirmado fuentes de la Guardia Civil, que han precisado que en la tarde de este miércoles una mujer ha informado de la caída al río Turvilla, en el término municipal de Sayalonga, de otra mujer que le acompañaba.

El cuerpo armado también ha concretado que a partir de la hora del aviso se ha iniciado un dispositivo de búsqueda que continúa su labor a esta hora.

El municipio de Sayalonga, de entorno a 1.600 visitantes, se encuentra en la comarca oriental malagueña de la Axarquía que durante esta jornada de miércoles ha mantenido aviso naranja de la Aemet por lluvias y fenómenos costeros, y amarillo por viento. A lo largo del día se han producido diversos incidentes por desprendimientos en la comarca ocasionados por la borrasca Leonardo.