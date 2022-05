El CAC de Málaga conmemora el Día Internacional de los Museos con una jornada de puertas abiertas y visitas comentadas

MÁLAGA, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Arte Contemporáneo (CAC) de Málaga se suma a la conmemoración del Día Internacional del los Museos, el próximo miércoles 18 de mayo, con una jornada de puertas abiertas y visitas comentadas.

Así, se podrá disfrutar tanto de las colecciones permanentes 'Pasión II. Colección Carmen Riera' y 'Neighbours IV' como de las exposiciones temporales 'Schnabel and Spain: Anything Can Be a Model for a Painting' del artista Julian Schnabel y 'Plotting Upon the Passage of Time' de Phil Frost.

Los visitantes también podrán ver el vídeo 'Rage, love, hope and despair' (2003) del artista Charles Sandison y asistir a un recorrido por el exterior del edificio para conocer su historia, según indica el CAC a través de un comunicado.

Por su parte, el International Council of Museums (ICOM) ha escogido el lema 'El poder de los museos' para celebrar el Día Internacional de los Museos, con el objetivo de explorar el potencial que tienen para provocar cambios positivos en sus comunidades a través de áreas como la sostenibilidad, la digitalización, la accesibilidad y la educación.

Por este motivo, el CAC Málaga ha organizado dos visitas a las 12.00 y 18.00 horas dirigidas al público general, que ofrecerán una visión global tanto de las exposiciones permanentes como de las temporales, participando en el área 'El poder de la construcción de la comunidad a través de la educación'.

Por otro lado, la actividad 'En-torno CAC' tendrá lugar a las 17.00 horas y conducirá a los visitantes que lo deseen "a través de la historia del edificio del museo y su poder transformador del mundo que nos rodea mediante un recorrido guiado por el exterior del centro", explican en el comunicado.

En cuanto al precio de las entradas, serán gratuitas tanto para visitar el museo como para las actividades programadas ese día. El aforo máximo es de 25 personas, por lo que las inscripciones deberán realizarse a través de la plataforma 'Evenbrite'.

Del mismo modo, el CAC Málaga contribuirá en el área 'El poder de la innovación en la digitalización y accesibilidad de la información' con la implantación de códigos QR. A través de ellos, se ofrecerá al visitante información relevante sobre las exposiciones o datos de interés del centro.

También se podrá visitar la sala interactiva, en la que el visitante puede disfrutar de una experiencia con contenido exclusivo con entrevistas a los artistas que han expuesto en el CAC Málaga o tabletas donde poder colorear plantillas de obras expuestas en el centro.

Otra de las áreas en las que el museo trabaja de forma continua, tal y como han indicado, es en el 'Poder de lograr la sostenibilidad' con la adaptación de la infraestructura del museo y el uso de materiales de oficina que reduzcan el consumo de la contaminación medioambiental.

El museo también dedica el mes de junio a las jornadas 'Green Weeks' en las que se desarrollarán diversas actividades dirigidas a reflexionar sobre la importancia del medioambiente y que se darán a conocer próximamente.

El centro también ha invitado a visitar la sala expositiva de CAC Málaga-La Coracha, donde está disponible la exposición '99 cosas' del artista Cristóbal Quintero.