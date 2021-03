El CAC Málaga presenta por primera vez en España al artista Jules de Balincourt con 'After the gold rush'

El artista Jules de Balincourt expone 'After the gold rush' en el CAC Málaga.

MÁLAGA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Arte Contemporáneo (CAC) de Málaga presenta por primera vez en España la exposición comisariada por Helena Juncosa, 'After The Gold Rush', del artista Jules de Balincourt; una muestra compuesta por 40 pinturas de diversos formatos que recorre la última década de su producción artística.

Sus pinturas oscilan entre la utopía y la distopía conservando una dimensión social, cultural y política, aunque sus pinturas más recientes buscan un enfoque más espiritual o existencial. La muestra se podrá ver desde este viernes hasta el 30 de mayo.

Las obras se representan con connotaciones autobiográficas, retratos individuales o colectivos y paisajes que discurren entre el caos y la armonía incitando al encuentro o al escapismo, a través de las cuales De Balincourt invita al espectador a reflexionar sobre las experiencias de la vida.

Se mueven entre la abstracción y la figuración, lo real y lo imaginario permitiéndole reflexionar sobre cuestiones como el individuo frente a la comunidad, la naturaleza frente a la arquitectura, el ocio frente al trabajo y lo local frente a lo global.

Los inicios De Balincourt en el mundo del arte se centraron en la experimentación con la cerámica y los esmaltados. Los conocimientos que adquirió al modelar el barro fueron determinantes para su enfoque de la pintura, ya que cambió el esmaltado por la pintura al óleo y la cerámica por los soportes de madera.

En su proceso de creación, lija la superficie del soporte sobre el que manipula plantillas y/o cinta de enmascarar para delimitar las líneas y formas, además de emplear óleo y acrílico dando lugar a una paleta de colores vibrantes y llamativos.

El artista no se basa en bocetos preliminares, sino que de forma intuitiva, aplica varias capas de color en las que va creando un paisaje fruto del recuerdo o la experiencia del artista ligada a la cultura visual y la forma de vivir en el siglo XXI.

El título de la muestra 'After The Gold Rush' --'Después de la fiebre del oro'-- hace referencia a la experiencia infantil del artista como emigrante a California desde Francia, ya que los continuos viajes y este hecho han influenciado en gran medida en su trabajo. No se refiere a la fiebre del oro ocurrida en el siglo XIX sino a la transición a nuevos inicios, fronteras y posibilidades.

SUS OBRAS

Está compuesta por 40 pinturas de diversos formatos comprendidas entre 2010-2020, recorre la última década de su producción artística. Del último año, destacan las paisajes con tintes azulados y violetas como 'Take Us With You' y 'City Of Flights', realizadas expresamente para la exposición en el CAC Málaga, además de 'Nocturnal City With Couple' y 'Uphill And Downhill', también ambas de 2020, que se expondrán por primera vez en un museo.

Como punto de partida para conocer más sobre el trabajo de Jules de Balincourt destaca la obra 'As Far West As We Could Go' (2014) donde sugiere la idea de desplazamiento, asimilación y anhelo de nuevos comienzos como ideal utópico o distópico. En palabras del artista, esta obra "se basa tanto mi pintura como el deseo de pintar: el éxito y el fracaso, la naturaleza y la arquitectura, el individuo y la comunidad, lo personal y lo político, el artista y el objeto".

Sus obras muestran "escenas idílicas que esconden narrativas inquietantes como paisajes urbanos, azoteas, paisajes tropicales, piscinas, islas --como lugares aislados pero también refugios o paraísos perdidos...--, que pueden tratar de viajes o de desplazamientos pero a veces es difícil saber si los grupos de personas que los habitan son turistas o refugiados", han indicado.

El artista explora la frontera como concepto en la cultura contemporánea a través de paisajes de California donde se pone de manifiesto la relación entre el hombre y la naturaleza como en sus obras 'Boardwalk Barter' (2013), 'Hackers' (2013), 'Firepeople' (2013) o 'BBQ Sur L'Herbe' (2013), "donde las personas que forman parte de una comunidad buscan encontrarse o refugiarse".

La isla como elemento es uno de los recursos utilizados por el artista para hacer referencia a lugares aislados o de refugio, en esta ocasión, se trata del autorretrato del artista como se observa en 'Misfit Island' (2014) donde desde una cierta perspectiva parece el retrato de un hombre con la mirada dirigida hacia la izquierda en tonos azules, han indicado. Sin embargo, en la cercanía muestra una isla, en la que el fondo azulado se observan barcos, y los surcos de la cara son personas que habitan en esa isla.

Las obras fechadas en 2020, pintadas en Costa Rica, resultan una reflexión personal, desde el aislamiento en la periferia de la civilización occidental.

Jules de Balincourt (París, Francia 1972) desde París se trasladó a Estados Unidos con su familia en la década de los 80. Se graduó en el California College of Arts and Crafts en San Francisco en 1998 y se trasladó a Nueva York en el año 2000. Continuó sus estudios en Máster en Bellas Artes en el Hunter College de Nueva York en 2005 y de 2006-2009 dirigió el centro cultural comunitario alternativo Starr Space en Brooklyn, Nueva York. Actualmente vive y trabaja entre Brooklyn y Malpaís (Costa Rica), donde ha construido su estudio y un lugar de retiro para artistas.

Ha realizado exposiciones individuales en Francia, Reino Unido, Austria, Alemania, Canadá o Japón, entre otras, y su obra forma parte de las colecciones permanentes de varias instituciones culturales o museos internacionales, como el Brooklyn Museum of Art de Nueva York, el Museum of Contemporary Art de Los Ángeles, Collezione Maramotti, Reggio Emilia en Italia.