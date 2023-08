El CAC Málaga presenta por primera vez en Europa la obra de vídeo 'Being Wild' de Tao Hui

MÁLAGA, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

El CAC Málaga presenta por primera vez en Europa la obra de vídeo 'Being Wild' (2021) del artista chino Tao Hui, en la que utiliza en forma de metáfora el acto cotidiano del patinaje a través de diferentes escenarios urbanos, para abordar el rápido paso del tiempo.

El artista sugiere con esta actividad que las personas pueden usar sus cuerpos como una medida de la ciudad y del ritmo de la economía, explorando cómo liberarse de esas restricciones. El vídeo tiene una duración de 12 minutos y tres segundos. Podrá verse desde este martes 1 de agosto hasta el 10 de octubre de 2023.

En él se ve a una mujer joven patinando a través de una ciudad universitaria, una antigua fábrica de papel, un plató de cine urbano y el centro de una ciudad, cantando letras de los cantantes folclóricos taiwaneses de la década de 1980, Tai Chao-mei y Helen Wang. Estas letras se intercalan con versos que escribió el propio artista, creando un diálogo entre los dos, según han explicado desde el museo en un comunicado.

El patinaje sobre ruedas llegó a China en la de década de 1980 y ganó popularidad después del campeonato Asiático de Patinaje sobre Ruedas de 1989, que se quedó grabado en la memoria colectiva de una generación. El video se basa en escenarios que aparecen con frecuencia en el cine y la televisión.

En 'Being Wild' el acto cotidiano del patinaje se convierte en una metáfora para hablar del rápido paso del tiempo. Con esta actividad móvil, las personas pueden usar su cuerpo como una medida de la ciudad y del ritmo de la economía, explorando los métodos para liberarse de las restricciones, que pone la propia sociedad.

Tao Hui nació en 1987 en Yunyang, Chongqing, China. Recibió su graduado del Instituto de Bellas Artes de Sichuan en 2010. Actualmente vive y trabaja en Beijing.

El artista crea videoinstalaciones inmersivas que doblan los límites de la ficción y la realidad para abordar cuestiones relacionadas con la cultura y la identidad. Sus obras son provocativas y viscerales, pero al mismo tiempo esclarecedoras y siempre impregnadas de un fuerte poder emocional, invitando al espectador a enfrentarse con su propia historia cultural, forma de vida o identidad social.

Tao Hui ha realizado exposiciones individuales, participado en proyectos colectivos, galardonado con importantes premios y su obra puede verse presente en múltiples colecciones, aquí algunos ejemplos:

Sus exposiciones individuales incluyen: Searing Pain, Aranya Art Center, Beidaihe, China (2022); Not at all, OCAT Xi'an, Xi'an, China (2017); New Directions: Tao Hui, UCCA, Beijing, China (2015).

Entre sus exposiciones colectivas más relevantes destacan, en el último año, The pieces that I am, UCCA Edge, Shanghái, China (2022); LOVELOVELOVE Biennale of Moving Images UCCA, Beijing, China (2022); ON / OFF 2021: Carousel of Progress, He Art Museum Shunde, China (2022); o The Elephant Escaped, Macalline Art Center, Beijing, China (2022).

En 2019, fue preseleccionado para el Premio Sigg inaugural del M+ Museum, Hong Kong, en 2017 fue galardonado con el premio Hugo Boss Asia Art: Award for Emerging Asian Artists, en 2015 recibió el Gran Premio en el 19 Festival de Arte Contemporáneo Sesc_Videobrasil: Panoramas del Sur, São Paulo, Brasil y el Premio de la Juventud Art Sanya & Huayu, Sanya, China.

Su obra está presente en diferentes colecciones de: Kadist Foundation, San Francisco, EEUU; Foundation Louis Vuitton, París, Francia; Fundación K11, Hong Kong, China; Museo M+, Hong Kong; Fundación de Arte del Nuevo Siglo, Beijing, China; Fundación Sunpride, Hong Kong; Fundación China Estrella Roja, China; El Museo Nacional de Arte Moderno y Contemporáneo-MMCA, Seúl, Corea del Sur, y el Centro Ullens de Arte Contemporáneo-UCCA, Beijing, China.