Cae un gran árbol de 15 metros en la barriada de Huelin en Málaga sin causar daños personales

Archivo - Sala de Emergencias 112 - EMERGENCIAS 112 - Archivo

MÁLAGA 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un árbol de unos 15 metros de alto ha caído en la tarde de este jueves en la barriada de Huelin en Málaga capital de forma que ha afectado con su desplome a un camión, pero sin que consten daños a personas.

El sistema 112 de la Consejería de Emergencias de la Junta ha explicado que el suceso ha tenido lugar en torno a las 15.20 cuando se han recibido avisos que informaban de la caída de un árbol, en concreto un ficus de grandes dimensiones, sobre un camión en un punto localizado entre las calles Tomás Echevarría y Antonio Soler.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos del Real Cuerpo de Bomberos de Málaga y de la Policía Local, tanto para retirar el gran árbol como para controlar el tráfico en la zona.