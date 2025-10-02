La Caja Blanca de Málaga acoge 'ImaginaMálaga' con actividades gratis sobre cultura pop, literatura fantástica y comic

La concejala delegada de Juventud, Mercedes Martín, junto al presidente de la asociación 'QI'Tomer', Raúl García, ha presentado este jueves la programación de 'ImaginaMálaga' que se celebra del 10 al 12 de octubre. - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

Del 10 al 12 de octubre

MÁLAGA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Caja Blanca, en la ciudad de Málaga, tiene previsto acoger el encuentro 'ImaginaMálaga' del 10 al 12 de octubre con actividades culturales y lúdicas gratuitas relacionadas con la cultura pop, la literatura fantástica y el mundo del comic. Las jornadas, organizadas por el Área de Juventud del Ayuntamiento en colaboración con la asociación 'QI'Tomer', ofrecen talleres, conferencias, exhibiciones, juegos y concursos de cosplay y K-pop, entre otros eventos lúdicos dirigidos especialmente al público juvenil.

La concejala delegada de Juventud, Mercedes Martín, junto al presidente de la asociación 'QI'Tomer', Raúl García, ha presentado este jueves la programación de 'ImaginaMálaga' que durante tres días incluirá una variada representación de actividades ligadas a la cultura pop como el comic, manga, literatura fantástica y otras temáticas alternativas, con el objetivo de fomentar la cultura y el ocio saludables entre los jóvenes.

Entre las actuaciones más destacadas, los asistentes podrán disfrutar de exhibiciones de esgrima clásica y de lucha con espada láser, una pasarela cosplay, una mini liga de K-pop o encuentros con autores nacionales e internacionales de comic como Mike Collins. La cita tendrá lugar en La Caja Blanca, en la avenida Editor Ángel Caffarena número 8, con entrada libre a todas las actividades hasta completar aforo.

Así, el viernes 10 de octubre, desde las 17.15 horas se celebrará un encuentro con Mike Collins 'Cómo crear un storyboard', junto a Alberto Díaz, traductor de comic. Y desde las 19 horas, un concierto de bandas sonoras a cargo de La Malagueña Sinfónica. La jornada se cierra a partir de las 20.30 horas con la entrega de premios Imagina Málaga. Auditorio.

El sábado 11 de octubre la programación del evento contempla una exhibición de lucha de sable láser por Ludosport, y una pasarela Cosplay. En la sala de conferencias: la mesa redonda 'Doctor Who, el universo expandido' por Xisco Lozano; la presentación del comic 'Historia, hechos y personajes' por su autor, Paco Nájera; un encuentro con Bruto Pomeroy; y la presentación de 'El churro ilustrado', de Fritz.

En el mismo lugar el mismo día, tendrá lugar el encuentro con la escritora Laura Díaz; la presentación del comic 'El Evangelio Negro', por Miguel Ángel Cáceres, Manuel Amaro, Doctor Zonum y moderado por Juan Alberto Guzmán; y la mesa redonda 'Doctor Who en el comic', por Mike Collins, Xisco Lozano y Laura Díaz, moderada por Juan Albero Guzmán y Alberto Díaz.

También el sábado, en la sala de artes escénicas habrá seminarios de lucha de espada láser; y en la sala de formación taller de dibujo por Nacho Arranz; presentación editorial de Maldragón; y presentación editorial Serendipia de las obras 'Los locos años 20', por Fritz, y 'Liberterra', por Javier Mora.

Y, además, también el sábado, en la explanada exterior: seminarios de esgrima histórica, mini liga de K-POP durante todo el día; actividades Kendama; y juegos tradicionales organizados por los alumnos del GS de Enseñanza y Animación Sociodeportiva del IES la Rosaleda.

Por último, el domingo, habrá exhibición de esgrima histórica; concurso de K-Pop; presentación editorial Leviathans Lab; presentación de la novela 'Torre Arco y Mala Sangre' con sus autores, Juan Guinot y Carmen Moreno; mesa redonda sobre la espada y brujería en el comic y representaciones de las armas y el combate, por Raúlo Cáceres y Patricia Castañeda, moderado por Juan Alberto Guzmán; y mesa redonda 'Traduciendo al demonio de la cocina del infierno, Los Amos de Mega-City, El perro de estroncio y Flash Gordon', con Juanan Cruz, Alberto Díaz y moderado por Juan Alberto Guzmán.

El domingo, en la sala de formación habrá taller de caligrafía japonesa; presentación de Coronado Producciones; taller de papiroflexia japonesa (origami); y presentación del libro 'Malaca Imperialis' con su autor, Jaime Noguera. En la sala de artes escénicas, habrá seminarios de lucha de espada láser por Ludosport; y en el patio exterior seminarios de esgrima histórica; K-POP; actividades Kendama; y juegos tradicionales organizado por los alumnos del GS de Enseñanza y Animación Sociodeportiva del IES la Rosaleda.