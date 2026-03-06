La calle Larios revive momentos únicos del Festival de Málaga captados por la fotógrafa Amparo García

El Festival de Málaga inaugura ‘Fuera de plano’, la exposición de fotografía de Amparo García - FESTIVAL DE MÁLAGA

MÁLAGA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El 29 Festival de Málaga, organizado por el Ayuntamiento de Málaga a través de Málaga Procultura, ha inaugurado en su primera jornada 'Fuera de plano', la exposición de fotografía de la jienense Amparo García que vestirá la calle Larios hasta el 15 de marzo.

A la inauguración han asistido el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; la concejala de Cultura y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Málaga, Mariana Pineda; el director del Festival de Málaga, Juan Antonio Vigar, y la fotógrafa Amparo García.

En la muestra el espectador se adentra en el Festival de Málaga a través de momentos únicos, captados por la fotógrafa durante la pasada edición del certamen.

Así, se podrá ver a los actores saltando en la cama, maquillarse y vestirse de gala, compartiendo con ellos una mirada cómplice o la euforia de ganar un premio.

El objetivo de estas fotografías es descubrir el lado más humano y genuino del actor, fuera del personaje y de las cámaras. "Yo tuve la oportunidad de vivirlo y durante estos días nuestra calle Larios se viste para vosotros con las imágenes que grabé en mi retina", ha afirmado García.

Nacida en el año 2000, Amparo García empezó su carrera como fotoperiodista colaborando con diversos medios como El Español o El Confidencial; más tarde ejerció como responsable de Fotografía y Edición Gráfica en el Ayuntamiento de Málaga, donde ganó el Premio Nacional de Fotografía Política. Actualmente, es responsable de contenidos y fotógrafa de gira del cantautor malagueño El Kanka.