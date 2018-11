Una campaña del Ayuntamiento persigue remover conciencias con motivo del Día contra la violencia hacia las mujeres

Publicado 13/11/2018 13:21:44 CET

MÁLAGA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga ha acogido este martes la presentación de la campaña 'Realismo o Realidad' puesta en marcha por el Consistorio con motivo del Día Internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer, que se conmemora el próximo 25 de noviembre.

La campaña quiere reflejar el drama que supone la violencia machista en la sociedad, en todas las esferas: tanto los daños irreparables a nivel personal en las mujeres que la sufren, en su familia y su entorno más cercano, así como en la sociedad en su conjunto.

Asimismo, busca concienciar sobre la necesidad de que la violencia machista se termine en todas sus manifestaciones y, para ello, parte de la imagen de obras de arte que reflejan a mujeres relevantes a lo largo de la historia y propone otra mirada de dichas obras en la que puede verse la huella de la violencia machista, para propiciar la reflexión acerca de esta lacra social y la necesidad de eliminarla.

De igual modo, con esta iniciativa el Ayuntamiento de Málaga pretende concienciar a la ciudadanía de que es importante y necesario que familiares, amistades y personas del entorno de las víctimas de la violencia machista ayuden a las mujeres a tomar conciencia de la situación de peligro en la que se encuentran y a denunciarla.

La campaña se va difundir en mupis, carteles en autobuses y mochilas que se repartirán especialmente entre jóvenes de los centros de educación secundaria en los que el Consistorio está llevando a cabo realizando talleres de sensibilización y prevención; además, se difundirá en los diferentes medios de comunicación y redes sociales.

ACTIVIDADES ORGANIZADAS EN TORNO AL 25N

Por otro lado, en rueda de prensa, el edil de Igualdad, Raúl Jiménez, también ha informado de las actividades programadas para este mes, coincidiendo con la campaña. En concreto, se ha recordado que el próximo 25 de noviembre se celebrará un acto institucional en el monolito en homenaje a las víctimas de la violencia machista, que se encuentra ubicado en el Paseo del Parque.

Al respecto, han detallado que se trata de un acto público convocado por el Consistorio, con la participación de todas las administraciones que trabajan por la igualdad de género, además del movimiento asociativo y la ciudadanía que desee acudir

Por otro lado, el día 27 de noviembre se celebrará un acto de conmemoración del 25 de noviembre, en el Teatro Cervantes, en el que la Joven Orquesta Provincial ofrecerá un concierto y se entregarán reconocimientos a entidades y personas que luchan contra la violencia machista.

En la línea de las actividades organizadas este mes, se ha recordado que este martes se celebra la última sesión de la XVI edición de la Muestra de cine 'Mujer en escena' que ha tenido lugar en el cine Albéniz desde el pasado 23 de octubre y que, en esta última sesión, aborda el empoderamiento feminista contra la violencia de género. En concreto, a las 10.00 se ha proyectado la película Colosal, en la sesión dirigida a jóvenes que cursan educación secundaria.

A las 17.00 horas se proyectará, en sesión abierta al público en general, Un hombre mejor y a las 20.00 horas tendrá lugar una proyección de cortos dirigidos, escritos y producidos por mujeres directoras, guionistas y productoras. Las entradas son gratuitas y se recogen en taquilla del cine Albéniz.

Por otro lado, el próximo 5 de diciembre el cine Albéniz acogerá a las 10.00 horas la representación teatral 'Los buenos tratos', un proyecto que se desarrolla desde la Asociación Alsur y cuenta con colaboración municipal, en el que jóvenes de diferentes centros educativos malagueños reflexionan sobre la violencia machista con la ayuda de personas expertas en la temática, para crear una obra teatral que promueva los buenos tratos y las relaciones igualitarias entre jóvenes.

Esta obra, que posteriormente representan en diferentes espacios, está dirigida especialmente al público juvenil y al ser representada por sus iguales logra que los mensajes calen en éste sector de población.

Asimismo, han reforzado los talleres que el Área de Igualdad organiza en los distritos durante todo el año para el público de todas las edades, de modo que este mes se han centrado en la temática de la prevención de la violencia machista en los distritos.

Estos talleres, que imparten la asociación Deméter y el Instituto Sui Géneris son 'Ni un beso a la fuerza', 'Te quiero libre y me quiero libre contigo', 'No es no; prevención de las violencias sexuales'; 'Dependencia emocional y relaciones tóxicas: querer ser uno donde somos dos'.

Por último, han recordado que hasta el hasta el 27 de noviembre puede visitarse la exposición de pinturas de Mariemma Yagüe, 'Ni una menos', en el Centro de Estudios Hispano Marroquíes, en horario de lunes a viernes de 09.00 a 14.00 horas.

La muestra invita a reflexionar sobre la necesidad de una educación más profunda en igualdad de género. Las obras que la componen, reflejan la situación de la mujer en África, Latinoamérica o India, la superación de situaciones de violencia de género o la reivindicación de todo aquello que aún nos separa de la igualdad real en países más desarrollados.