Una campaña en Benalmádena fomenta entre las empresas contratar a madres con hijos dependientes

La edil de Participación Ciudadana, María Luisa Robles; la presidenta de la ACEB, Rosa María González Rubia, y la responsable de la empresa Origen Formación, Eva Muñoz. - AYUNTAMIENTO DE BENALMÁDENA

Se realizarán dos jornadas informativas sobre conciliación, planes de igualdad y bonificaciones fiscales para estas contrataciones

BENALMÁDENA (MÁLAGA), 10 (EUROPA PRESS)

En el marco de los presupuestos participativos, impulsados por La Concejalía de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Benalmádena (Málaga), en colaboración con la Concejalía de Igualdad y junto a la Asociación de Comerciantes de Benalmádena (ACEB), se ha puesto en marcha en la ciudad costasoleña una campaña de sensibilización dirigida a empresas con el objetivo de promover la contratación de mujeres con hijos e hijas dependientes.

La iniciativa contempla la realización de dos jornadas informativas en la sede de la ACEB los días 17 y 24 de noviembre, centradas en la conciliación laboral, los planes de igualdad en las empresas y las bonificaciones fiscales disponibles para fomentar la contratación en materia de igualdad y diversidad.

La sede de la ACEB también ha acogido este lunes la presentación de la campaña, a la que han asistido la edil de Participación Ciudadana, María Luisa Robles; la presidenta de la ACEB, Rosa María González Rubia, y la responsable de la empresa Origen Formación, Eva Muñoz.

Robles ha destacado la importancia de que la ciudadanía proponga proyectos que impulsen la igualdad de oportunidades en el municipio. "Este tipo de iniciativas son un claro ejemplo de cómo la participación ciudadana puede traducirse en acciones reales que mejoran nuestra sociedad. Apostamos por un modelo de ciudad donde la implicación vecinal genere empleo de calidad", ha señalado.

La edil también ha subrayado el papel de las empresas locales en la construcción de un mercado laboral más inclusivo: "Las responsabilidades familiares no deben ser un obstáculo para acceder al empleo. Con esta campaña queremos sensibilizar al tejido empresarial sobre la importancia de la conciliación y la corresponsabilidad, promoviendo la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres", ha destacado.

Por su parte, la responsable del colectivo empresarial ACEB, Rosa María González Rubia, ha detallado que jornada del día 17 será a las 9.00 horas y la jornada del día 24 será a las 16.00 horas. "Ambas contemplan también un café 'networking' posterior para establecer y mantener relaciones entre las empresas participantes, intercambio de información, recursos y apoyo mutuo", ha puntualizado.

Para más información, las personas interesadas pueden contactar con la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Benalmádena (ACEB), ubicada en la calle Parra de Arroyo de la Miel. Se pueden inscribir en enlace https://forms.gle/u8cGybrrfvt28YfL6