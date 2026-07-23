El Campeonato de España Absoluto de Atletismo reúne en Málaga a medallistas olímpicos, mundiales y europeos

Cartel del Campeonato de España Absoluto de Atletismo, que se celebra en Málaga - AYUNTAMIENTO

MÁLAGA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Campeonato de España Absoluto de Atletismo reúne este fin de semana en Málaga a medallistas olímpicos, mundiales y europeos. María Pérez, Paul McGrath, Mariano García, Mohamed Attaoui, Josué Canales, Fátima Diame, Lester Lescay, Marta García y Paula Sevilla, entre otros, son los deportistas que se darán cita a partir de este viernes en el Estadio de Atletismo 'Ciudad de Málaga'.

El concejal delegado de Deporte, Borja Vivas, junto al presidente de la Real Federación Española de Atletismo, Raúl Chapado, ha presentado el programa del campeonato.

La competición arrancará el 24 de julio con las primeras pruebas combinadas del decatlón y el heptatlón, la final de 10.000 metros marcha en categoría masculina y lanzamiento de disco femenino. Por la tarde, tendrán lugar las finales como el triple salto femenino, pértiga masculina, disco masculino y longitud femenina. La jornada concluirá con las finales de 3.000 metros obstáculos masculino, 5.000 metros femenino y los títulos de los 100 metros lisos.

El sábado comienza con las finales de 10.000 metros marcha femenina y martillo masculino. Por la tarde se han programado las finales de los títulos de pértiga femenina, triple salto masculino y martillo femenino. La sesión concluirá con las finales de 5.000 metros masculino, 400 metros vallas y 400 metros lisos, además se conocerán a los campeones de decatlón y el heptatlón.

El último día de competición se llevarán a cabo las finales de altura masculina, jabalina femenina, peso masculino y los 1.500 metros en ambas categorías. La tarde concluirá con las finales de altura femenina, jabalina masculina, peso femenino, longitud masculina, 200 metros, 800 metros, 100 metros vallas y 110 metros vallas, antes de cerrar el programa con los relevos 4x100 metros y 4x400 metros masculinos y femeninos.

La 106 edición del Campeonato de España Absoluto de Atletismo es la cuarta vez cuenta con 794 deportistas inscritos --415 hombres y 379 mujeres-- de 125 clubes nacionales. Es la cuarta vez en su historia en la que se celebra en Málaga: en 1996 (C.D. de Carranque) y 2005 y 2011 (Estadio Ciudad de Málaga).

Además, es la última oportunidad para estos atletas para conseguir las marcas para obtenerla clasificación para el europeo de Birmingham (del 10 al 16 de agosto).

El campeonato podrá seguirse en directo a través de Teledeporte y habrá señal personalizada para cada uno de las competiciones en el canal de YouTube de RFEA TV. La información sobre cómo conseguir entradas para acceder al torneo está disponible en la página web de la RFEA.