Campillos (Málaga) celebra su XVIII Feria del jamón y productos derivados del cerdo el próximo 8 de noviembre

Jamón en una imagen de archivo - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El municipio malagueño de Campillos ultima los preparativos para celebrar su tradicional Feria del Jamón y productos derivados del cerdo el próximo domingo 8 de noviembre. Una cita gastronómica que reúne a miles de visitantes procedentes de distintos puntos de la provincia y de otros lugares de Andalucía.

Así lo ha anunciado el vicepresidente y diputado de Infraestructuras y Territorio Sostenible, Cristóbal Ortega, junto al alcalde de Campillos, Daniel Gómez, en la presentación del XVIII aniversario de esta Fiesta de Singularidad Turística Provincial que convertirá el Parque José María Hinojosa en un enclave que reunirá a más de 50 empresas del sector porcino y de la alimentación.

Ortega ha recordado que "con el paso del tiempo, la Feria del Jamón de Campillos se ha convertido en una cita imprescindible en el calendario gastronómico y turístico de la provincia de Málaga, ya que no solo celebra lo que es la calidad de los productos, sino también el trabajo, la tradición y el saber hacer de los ganaderos y artesanos de la zona".

"Se trata de un apoyo claro y decidido al sector agroalimentario como un motor generador económico y de empleo en el medio rural y municipios del interior de la provincia, en definitiva, un compromiso con la calidad", ha matizado el responsable de Territorio Sostenible de la Diputación de Málaga.

Por su parte, el alcalde de Campillos ha explicado que la celebración se convierte en un reclamo inmejorable a nivel gastronómico que permite además dar a conocer a los visitantes los atractivos culturales, paisajísticos y de ocio del municipio.

Aunque el evento tendrá lugar el domingo 8 de noviembre, el Ayuntamiento ha organizado un programa de actividades paralelas que se extenderá a lo largo de todo el fin de semana.

PROGRAMA

Las actividades arrancarán el sábado, día 7, a partir de las 10,00 horas, con un curso de iniciación al corte de jamón en el salón de exposiciones del Ayuntamiento.

Los interesados en participar deberán realizar la inscripción, hasta el 6 de noviembre, en el Centro de Interpretación Reserva Natural Lagunas de Campillos. La jornada estará amenizada por las actuaciones musicales, en la explanada del Ayuntamiento, del grupo 'Señor Mirinda' y el DJ Josan Oliva.

El domingo a las 10,30 horas será el acto inaugural de la XVIII Feria del Jamón y productos derivados del cerdo en el Parque José María Hinojosa.

Desde las 11,00 horas y durante todo el día la organización pondrá a disposición de los asistentes un tren turístico con un precio de dos euros por persona, que podrán usar para recorrer la localidad y los puntos de interés del municipio. Podrán visitarse durante la jornada el Centro de Interpretación Reserva Natural Lagunas de Campillos, las iglesias y casas hermandades de Campillos.

Además, se habilitará una zona infantil con pintacaras y globoflexia en el Parque José María Hinojosa. También habrá un servicio de ludoteca, con actividades dirigidas a menores a partir de los tres años con tres turnos (13,30-15,30, 15,30-17,30 y 17,30-19,30) en el salón de exposiciones del Ayuntamiento.

La explanada del Ayuntamiento será el escenario elegido para el cierre de la celebración con las actuaciones de la Asociación Folclórica 'Carmela Campos', del grupo musical 'Planeta80' y del DJ Pedro Torres, a las 16,30, 17,30 y 19,00 horas, respectivamente.