Campillos (Málaga) promociona su patrimonio natural en la Feria Internacional de Turismo Ornitológico

Campillos promociona su patrimonio natural en la Feria Internacional de Turismo Ornitológico

MÁLAGA 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El municipio malagueño de Campillos ha repetido presencia en la Feria Internacional de Turismo Ornitológico (FIO) que se celebró el pasado fin de semana en Monfragüe, Parque Nacional y Reserva de la Biosfera de la Unesco, en Villarreal de San Carlos, Extremadura.

Un evento que congrega a los principales destinos turísticos ornitológicos nacionales e internacionales y que Campillos aprovecha un año más para promocionarse "como un destino prioritario y excepcional para los amantes de la ornitología y la observación de aves".

Campillos contó con un estand propio en la feria en el que dio a conocer todos los secretos y encantos de su patrimonio natural. La Reserva Natural Lagunas de Campillos, su excelsa biodiversidad y su amplia oferta en turismo activo centraron la propuesta con la que el Ayuntamiento acudió un año más a la FIO.

La feria ofreció a sus miles de visitantes conferencias, exposiciones, rutas, talleres, presentaciones y actividades infantiles y familiares. Campillos distribuyó durante el evento una nueva guía ornitológica con una amplia y detallada información sobre la Reserva Natural Lagunas de Campillos y las aves que la visitan y pueden avistarse a lo largo de todo el año.

Además, se difundieron libretos informativos con los principales atractivos turísticos del municipio e información sobre las rutas y senderos que transcurren por las lagunas y el entorno de la localidad. También se repartieron folletos de los lugares más emblemáticos del casco urbano.

Por su parte, el concejal de Turismo, Diego Pérez, mantuvo en torno a una veintena de reuniones con empresas de turismo activo, del sector ornitológico y agencias de viajes con el fin de poner en valor e incrementar entre las operadoras la presencia de Campillos como destino de referencia en el turismo de naturaleza y ornitológico.

Desde el Ayuntamiento destacan que, más allá de la Reserva Natural Lagunas de Campillos y de su centro de interpretación, el municipio también cuenta con miradores y enclaves "privilegiados", como la Sierra de Peñarrubia, para el avistamiento de aves como el águila perdicera, buitre leonado abubilla, curruca capirotada, roquero solitario o alimoche, entre muchos otros.

Integrada en la Red Natura 2000 y declarada en su día Zona de Especial Conservación, Zona de Especial Protección de las Aves, Sitio Ramsar y Lugar de Importancia Comunitaria, la Reserva Natural Lagunas de Campillos está formada por once lagunas de origen endorreico: Salada, Dulce, Cerero, Capacete, Camuñas, Lobón, Redonda, Toro, Panza, Marcela y Menaute.

Todos estos humedales la convierten "en un lugar ideal" para disfrutar de la presencia de aves acuáticas como el flamenco, cigüeñuela, pato cuchara, ánade silbón, focha común, la gaviota reidora o la grulla común.

Desde hace tiempo, Campillos cuenta con una cámara de alta calidad en la laguna Dulce que permite seguir en directo 24 horas al día la evolución y desarrollo de las aves que visitan la Reserva Natural Lagunas de Campillos.

Al margen de su enorme potencial ornitológico, a nivel medioambiental, Campillos se encuentra en un enclave privilegiado, formando parte del entorno del Caminito del Rey y de su candidatura a Patrimonio Mundial de la Unesco, a la que aporta la necrópolis prehistórica de Las Aguilillas, un conjunto de siete tumbas construido en cuevas artificiales entre los años 2.100 y 1.900 a.C.

Sus múltiples opciones para combinar la práctica deportiva y la aventura en plena naturaleza (rutas en bicicleta, senderismo, escalada, paddle surf, kite surf, pesca deportiva...) también convierten al municipio en un destino excelente para los visitantes.

Campillos, además, dispone de una oferta cultural y patrimonial destacada con la Iglesia Santa María del Reposo, Bien de Interés Cultural (BIC) desde 2004, como principal reclamo. Cabe valorar la relevancia de su Semana Santa, declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional de Andalucía desde 2001.

El circuito internacional de karting o su gastronomía son también reclamos, a los que hay que sumar su ubicación estratégica, ya que la localidad malagueña se encuentra en pleno centro de Andalucía, a diez minutos de la estación del AVE, a una hora del aeropuerto internacional de Málaga y a poco más de una hora de trayecto de capitales andaluzas como Sevilla, Granada, Córdoba o Cádiz.