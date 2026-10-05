El campo de fútbol La Virreina de Málaga estrena nuevo mural inclusivo dentro del programa artístico 'Málaga Más Bella'

Mural de 'Héctor' en el campo municipal de fútbol La Virreina, Málaga. - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El campo municipal de fútbol La Virreina en el Distrito Palma-Palmilla de Málaga ha estrenado este lunes un nuevo mural, inspirado en dibujos animados, cuyo objetivo es enviar un mensaje de respeto, defensa de la diversidad y lucha contra la discriminación.

La intervención artística, obra de Héctor Hurtado Requena, se ha realizado sobre un muro de aproximadamente 25 metros de largo y una altura media de tres metros, con el impulso del Ayuntamiento de Málaga a través del Área de Participación Ciudadana junto a la asociación de mujeres Kartio y la asociación Arrabal-AID.

El mural refleja personajes de distinto sexo, nacionalidades, razas y religiones rodeados por la frase "donde los sueños se hacen realidad" escrita en letras de gran tamaño y un campo de fútbol en su interior.

La concejala delegada de Participación Ciudadana, Mar Torres, junto al presidente de Arrabal-AID, Julio García, y la presidenta de Kartio, María Francisca Peñarroya, ha visitado el mural para cuya realización ha contado con el apoyo de las entidades que forman parte del Plan Comunitario Proyecto Hogar de Palma-Palmilla y del Club Deportivo 26 de febrero.

Esta nueva obra, ha informado el Consistorio a través de una nota, se suma a otros murales de arte urbano desarrollados recientemente a través de 'Málaga Más Bella', que lleva en marcha desde 2012.

Los últimos ejemplos están en el CEIP Arturo Reyes en la calle Corregidor Francisco de Molina (distrito Cruz del Humilladero); dos en el distrito Centro situados en el Camino de los Almendrales y el IES Manuel Alcántara, junto al cementerio de San Miguel; y dos en el distrito de Campanillas, uno en la fachada del colegio El Tarajal y otro en la escalinata entre las calles Rubinstein y Regaterín.

Otras muestras están en las escaleras de la avenida Pintor Joaquín Sorolla, frente a los Baños del Carmen (Distrito Este), la plaza Doctor Vargas Machuca (Bailén-Miraflores) o el paseo Marítimo Antonio Banderas (Carretera de Cádiz).

Por su parte, la asociación de mujeres Kartio ha publicado en su página web una serie de libros-guía que muestra tanto el proceso de creación como el resultado final de los murales realizados hasta el momento.