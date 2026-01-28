Campos y resorts de la provincia de Málaga acompañan a Turismo Costa del Sol a un encuentro profesional del golf

Campos y resorts de la provincia acompañan a Turismo Costa del Sol en uno de los principales encuentros profesionales del golf a nivel mundial, el PGA Show de Orlando junto a Premier Golf - TURISMO COSTA DEL SOL

MÁLAGA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Turismo Costa del Sol ha participado en el PGA Show, celebrado en la ciudad de Orlando, en los Estados Unidos. Se trata de uno de los eventos más relevantes del sector del golf a nivel internacional. La presencia en esta cita profesional se ha llevado a cabo junto al turoperador Premier Golf, con el objetivo de dar visibilidad a la oferta del destino en un mercado estratégico como el estadounidense.

La acción ha contado con la participación de Finca Cortesín, Real Club Valderrama, La Hacienda Links Golf Resort, Anantara Villa Padierna Palace y Marbella Mountains Resort, una representación que ha permitido mostrar la diversidad y el posicionamiento del producto golf de la Costa del Sol.

Esta presencia conjunta ha facilitado la presentación del destino como un enclave preparado para atender a un viajero especializado y con alto nivel de exigencia, ha indicado Turismo Costa del Sol en un comuniacdo.

Han detallado que el PGA Show reúne cada año a miles de profesionales del sector, entre turoperadores, proveedores y empresas vinculadas a productos y servicios de golf, convirtiéndose en un entorno clave para el contacto directo y el intercambio profesional. En este contexto, Turismo Costa del Sol ha mantenido reuniones y encuentros orientados a reforzar el conocimiento del destino y a generar oportunidades comerciales vinculadas al turismo de golf.

La consejera delegada de Turismo Costa del Sol, Esperanza González, ha señalado que "el PGA Show es un espacio idóneo para presentar nuestra oferta de golf directamente a los profesionales que comercializan este producto en el mercado estadounidense".

También ha destacado que la participación conjunta con operadores y empresas del destino "permite trasladar una imagen más completa y cohesionada de la Costa del Sol".

De forma previa al inicio de la feria, Turismo Costa del Sol organizó un evento de networking con algunos de los profesionales del golf más destacados de Estados Unidos. Este encuentro permitió establecer un contacto más cercano con prescriptores del sector y compartir, en un entorno especializado, las principales fortalezas del destino.

"La combinación de presencia en feria y acciones de networking nos permite trabajar el mercado desde una perspectiva más directa y eficaz", ha añadido González, al tiempo que ha subrayado "la importancia de este tipo de formatos para avanzar en la comercialización del producto golf".

La participación en el PGA Show de Orlando ha permitido situar la oferta de golf de la Costa del Sol en un entorno altamente especializado, donde la toma de decisiones se produce de forma directa entre profesionales. Una acción orientada a generar negocio, afianzar relaciones y posicionar al destino como una opción sólida y competitiva dentro del turismo de golf internacional.