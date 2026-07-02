CanalSur Más emitirá en directo la gala de los Premios Iris Games 2026

Archivo - Fycma. Vista exterior - FYCMA - Archivo

MÁLAGA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

CanalSur Más emitirá este viernes, 3 de julio, la gala de los Premios Iris Games 2026 desde el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma). Se trata de una cita de ámbito nacional dedicada a reconocer la creatividad, la innovación y el talento de la industria del videojuego.

El evento, organizado por la Academia de Televisión y de las Ciencias y las Artes del Audiovisual, el Ayuntamiento de Málaga, a través del Polo Nacional de Contenidos Digitales, y la Junta de Andalucía, podrá seguirse también a través del canal de YouTube del Polo Nacional de Contenidos Digitales y de www.academiatv.es.

La programación arrancará a las 20,00 horas con un pre-show presentado por Lara Smirnova, profesional especializada en comunicación, contenidos y eventos vinculados al sector del videojuego y los esports, han indicado en un comunicado. Este espacio acercará a los espectadores el ambiente previo a la gala, con entrevistas, invitados y contenidos relacionados con la actualidad de la industria.

A las 20,30 horas dará comienzo la ceremonia de entrega de galardones, que estará conducida por el periodista y presentador de televisión Rodrigo Vázquez y la comunicadora y especialista en videojuegos Maya Pixelskaya.

La gala reconocerá a los videojuegos más destacados del año y contará con actuaciones en directo, invitados y una cuidada producción audiovisual.

Los Premios Iris Games han registrado en esta edición un récord de participación con 288 videojuegos presentados, de los que 225 corresponden a candidaturas nacionales procedentes de 32 provincias españolas y 63 a proyectos internacionales llegados desde 16 países. Estas cifras consolidan al certamen como una de las principales plataformas de reconocimiento al talento y la innovación dentro de la industria del videojuego.

Tras la ceremonia, la celebración continuará con la After Party de los Premios Iris Games, un espacio de encuentro que reunirá a ganadores, finalistas, invitados, desarrolladores, representantes institucionales y profesionales de la industria para compartir una de las noches más importantes del videojuego español.

La segunda edición de los Premios Iris Games se celebra en el marco de Andalucía Play Fest, el encuentro que reúne por primera vez en Málaga a Premios Iris Games, Guadalindie y RetroPixel, tres de las principales citas del ecosistema del videojuego en España. Del 3 al 5 de julio, el evento convertirá la ciudad en punto de encuentro para la industria, favoreciendo la conexión entre creadores, estudios, empresas, instituciones, inversores y comunidad gamer.

Los Premios Iris Games están organizados por la Academia de Televisión y de las Ciencias y las Artes del Audiovisual, el Ayuntamiento de Málaga, a través del Polo Nacional de Contenidos Digitales, y la Junta de Andalucía.

El certamen forma parte de Andalucía Play Fest, una iniciativa impulsada junto a MálagaJam y la Asociación Altair para fortalecer el ecosistema del videojuego y consolidar a Málaga como uno de los principales polos de esta industria en España.