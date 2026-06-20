La cantante Idaira Siles cautiva a La Malagueta para llevarse la segunda edición de Emmerge Málaga Music Talents. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

La cantante malagueña Idaira Siles se ha consagrado como el talento emergente de esta segunda edición de de Emmerge Málaga Music Talents, el concurso de talento musical a nivel provincial que impulsa la Diputación de Málaga junto a Grupo Mundo.

Idaira se impuso a El Cebri, a Los Tirantitos y a Lavanda, en una gran final reñida y competida celebrada en la noche de este pasado viernes en la plaza de toros de La Malagueta, han inforamdo desde la Diputación en una nota.

A sus 18 años, Siles ha conquistado al jurado con su propuesta musical, donde mezcla pop, flamenco, sonidos latinos y urbanos con una marcada carga emocional. Tras casi un centenar de propuestas presentadas en esta edición, la cantante y compositora malagueña se une al elenco de ganadores, donde la pasada edición estrenó la lista el grupo La Taraská.

Idaira, además de disfrutar de los 2.500 euros como ganadora de la segunda edición de Emmerge Málaga, tendrá el privilegio de actuar en la décima edición del Weekend Beach Festival de este verano, y también será telonera de artistas nacionales en conciertos organizados por Grupo Mundo, contará con la grabación profesional de cinco temas, asesoría musical, promoción y una beca formativa.

El presidente de la Diputación, Francisco Salado, que asistió a la entrega de premios, ha destacado el éxito de esta segunda edición, "que ha permitido, una vez más, que jóvenes artistas de toda la provincia de Málaga tengan la oportunidad de dar un salto en los inicios de sus carreras artísticas, así como contar con una buenísima plataforma para promocionarse y dar a conocer su música en las distintas semifinales", por lo que ha animado a las bandas y solistas malagueños a seguir intentándolo el año que viene.

Los segundos clasificados de la noche, que también disfrutarán de actuaciones por la provincia y mentoría artística, fueron el grupo Los Tirantitos (1.500 euros); mientras que Antonio Campano, semifinalista, recibió el premio del público (500 euros) tras las votaciones recogidas en las últimas semanas en las redes sociales.

El cantante Miguel Campello puso el colofón en la plaza de toros de La Malagueta a una noche que ya forma parte de la historia de la música en la provincia de Málaga.

Esta edición ha contado con el patrocinio de Cervezas San Miguel, con la colaboración de 101Tv, además del apoyo de los Ayuntamientos de Villanueva del Trabuco, Yunquera, Ardales y Benamocarra, donde se disputaron las semifinales.