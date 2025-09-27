El cantaor Francis Bonela actúa el lunes en la XXII edición del Aula Municipal de Flamenco de Málaga

Archivo - Fachada del Centro Cultural Provincial María Victoria Atencia (MVA) de la Diputación. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La XXII edición del Aula Municipal de Flamenco continúa el próximo lunes, 29 de septiembre, con la actuación del cantaor Francis Bonela (Bonela Hijo).

Este ciclo, que tiene carácter gratuito, está organizado por el Área de Servicios Operativos, Playas y Fiestas del Ayuntamiento de Málaga y cuenta con la colaboración de la Diputación Provincial, que cede su espacio del Centro Cultural María Victoria Atencia.

Según han informado desde el Consistorio en una nota, la actuación comenzará a las 19.30 horas y las entradas se pueden retirar el mismo día de 9.00 a 13.30 horas en el departamento de Fiestas del Ayuntamiento, en los Servicios Operativos. Las que queden disponibles se repartirán en el propio centro cultural a partir de las 18.00 horas.

En palabras del coordinador del ciclo, Manuel Fernández Maldonado, Bonela es un "cantaor de gran técnica y conocedor como pocos del cante flamenco. La potencia de su voz que modula con maestría, hace posible que obtenga la cantidad de trofeos y reconocimientos que atesora de España y Francia".

"Dominador de la amplia gama de cantes malagueños, los de Levante o los cantes más profundos y clásicos del flamenco, son ejecutados con maestría y emocionando con sus tonos de voz. Excepcional saetero y, por citar, ganador del último concurso de cantes de Málaga que organiza la Peña Juan Breva", ha expresado, apuntando que estará acompañado por su hijo, el joven guitarrista Bonela Chico.

El Aula Municipal de Flamenco alcanza este año 2025 su vigésima segunda edición manteniendo su línea de apoyo al talento malagueño, ya que todos los artistas que intervienen en este consolidado ciclo son artistas de la capital o de la provincia. Cuenta con ocho actuaciones dedicadas al cante, toque y baile.

El cartel de esta edición lo han conformado Virginia Gámez, Amparo Heredia, Isabel Guerrero, Fabiola Santiago, el Cuadro José Lucena, Bonela, Ana Fargas y el Cuadro de Adrián Santana. Las sesiones se celebran los últimos lunes de mes.

Es un plantel "con gran diversidad de voces y especialistas en determinados palos del flamenco", han destacado desde el Ayuntamiento, al tiempo que han añadido que también tiene "un marcado acento femenino", ya que cinco de sus ocho actuaciones están protagonizadas por mujeres.

La finalidad de esta Aula Municipal de Flamenco, y para ello fue creada, es la divulgación del arte flamenco en sus tres vertientes de cante, toque y baile. "Se trata de mantener este arte en toda su pureza e integridad, fomentando la afición al arte flamenco y haciendo que se conozca más y mejor". El cartel ha sido realizado, una vez más, por el artista y técnico del Área de Fiestas Fernando Wilson.