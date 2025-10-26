La cantaora Ana Fargas actúa el lunes en la XXII edición del Aula Municipal de Flamenco

MÁLAGA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La XXII edición del Aula Municipal de Flamenco continúa el lunes, 27 de octubre, con la actuación de la cantaora Ana Fargas, que estará acompañada por el guitarrista Paco Javier Jimeno, ambos de Estepona (Málaga).

Este ciclo, que tiene carácter gratuito, está organizado por el Área de Servicios Operativos, Playas y Fiestas del Ayuntamiento de Málaga y cuenta con la colaboración de la Diputación Provincial, que cede su espacio del Centro Cultural María Victoria Atencia.

La actuación comenzará a las 19.30 horas. Las entradas se pueden retirar el mismo día de 09.00 a 13.30 horas, en el departamento de Fiestas del Ayuntamiento, en los Servicios Operativos, en Camino San Rafael, número 99 y las que queden disponibles se repartirán en el propio centro cultural a partir de las 18.00 horas.

El coordinador del ciclo, Manuel Fernández Maldonado, ha destacado que "Ana Fargas expresa los cantes con sentimiento, con un ritmo y una potencia que envuelve a sus cantes ejecutando estos de una forma que crea un estilo muy personal. Ha intervenido en cantidad de certámenes locales y nacionales, bienales, concursos, etcétera, y en espectáculos de obras teatrales flamencas. Con obras de Lorca, Casona o Shakespeare, entre otros. Es profesora de canto por la Escuela Superior de Arte Dramático de la UMA. Cabe resaltar su gran éxito con su obra 'Novissimo' con una extensa gira internacional".

Asimismo, estará acompañada por el guitarrista Paco Javier Jimeno. Maldonado ha subrayado que "este guitarrista desde muy joven empezó a tocar profesionalmente la guitarra. A lo largo de su extensa carrera, ha obtenido importantísimos primeros premios nacionales e internacionales de la guitarra flamenca, entre ellos, del concurso nacional de arte flamenco de Córdoba. Y ha acompañado a lo largo de su carrera a importantísimas figuras del cante flamenco".

El Aula Municipal de Flamenco alcanza este año 2025 su vigésimo segunda edición manteniendo su línea de apoyo al talento malagueño ya que todos los artistas que intervienen en este consolidado ciclo son artistas de la capital o de la provincia. Cuenta con ocho actuaciones dedicadas al cante, toque y baile.

Conforman el cartel de esta edición: Virginia Gámez, Amparo Heredia, Isabel Guerrero, Fabiola Santiago, el Cuadro José Lucena, Bonela, Ana Fargas y el Cuadro de Adrián Santana. Las sesiones vuelven a celebrarse los últimos lunes de mes.

Es un plantel con gran diversidad de voces y especialistas en determinados palos del flamenco. Además, tiene un marcado acento femenino ya que cinco de sus ocho actuaciones están protagonizadas por mujeres.

La finalidad del Aula Municipal de Flamenco, y para ello fue creada, es la divulgación del arte flamenco en sus tres vertientes de cante, toque y baile. Se trata de mantener este arte en toda su pureza e integridad, fomentando la afición al arte flamenco y haciendo que se conozca más y mejor. El cartel ha sido realizado, una vez más, por el artista y técnico del Área de Fiestas Fernando Wilson.