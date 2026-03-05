La Cápsula del Tiempo reivindica en el Festival de Málaga el valor del cine español olvidado a través de los géneros

La Cápsula del Tiempo reivindica en el festival el valor del cine español olvidado a través de los géneros. - FESTIVAL DE MÁLAGA

MÁLAGA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Cápsula del Tiempo regresa al Festival de Málaga con su tercera edición, consolidándose como un espacio dedicado a poner en valor el pasado cinematográfico español. En el Teatro Echegaray y bajo el lema 'Imaginar los géneros', el ciclo propondrá un recorrido por películas de los años cincuenta que reflejan el diálogo entre los códigos del cine clásico hollywoodiense y una identidad marcada por el imaginario cultural español.

Así lo han informado desde el festival en una nota, en la que han señalado que el ciclo, presentado por Luis E. Parés, mostrará cómo la influencia de la cultura de masas, las novelas populares y el cine estadounidense llevó a diversos cineastas a experimentar con géneros poco habituales en la tradición española.

Sin embargo, han señalado, estas referencias se reinterpretaron desde un lenguaje propio, combinando humor castizo, elementos musicales y un tono absurdo que acabaría configurando una de las señas de identidad del mejor cine español.

La primera jornada, este viernes, 6 de marzo, acogerá la proyección de 'Tenemos 18 años' (Jesús Franco, 1959), una comedia de aventuras que juega con la imaginación y el deseo de evasión a través del viaje de dos jóvenes que transforman la realidad en ficción. La sesión acabará con la actuación teatral 'El viaje', interpretada por Luna Navajas, una propuesta escénica sobre la idea de la fantasía como espacio de resistencia y autoconocimiento.

En la segunda jornada, el sábado 7, el público podrá descubrir 'Niebla y sol' (José María Forqué, 1951), un melodrama atravesado por la música y la danza que explora las relaciones afectivas, el sacrificio y la creación artística. La actriz Sofía Barco acompañará la proyección con el monólogo 'La estrella sin hombres', una pieza concebida como reflexión escénica sobre el personaje femenino y su necesidad de encontrar una voz propia más allá de los códigos de la época.

El ciclo concluirá el domingo 8 de marzo con la proyección de 'Entierro de un funcionario en primavera' (José María Zabalza, 1958), una comedia coral que, a través de una sucesión de personajes y situaciones absurdas, retrata con ironía la vida cotidiana y el universo burocrático. La sesión terminará con 'Una pieza en creación (casi) en primavera', interpretada por Laura Ortiz, Manué Cañá y Paloma Lirola, acercando al público al propio proceso creativo teatral y ha reforzado el homenaje a la figura del director.

Con esta tercera edición, La Cápsula del Tiempo "reafirma su objetivo de recuperar el patrimonio cinematográfico español olvidado y dar visibilidad no solo al futuro del cine, sino también al pasado", han concluido.