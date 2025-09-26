Cardiólogos de HM Hospitales en Málaga ofrecen consejos para prevenir enfermedades cardiovasculares

MÁLAGA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cardiólogos de HM Hospitales en la provincia de Málaga, con motivo del Día Mundial del Corazón, que se celebra el próximo 29 de septiembre, ofrecen consejos y recomendaciones para mantener este órgano vital "fuerte y saludable" y para concienciar a la población sobre la importancia de adoptar hábitos de vida cardiosaludables.

Según han señalado en una nota, las enfermedades cardiovasculares continúan siendo la primera causa de mortalidad en todo el mundo, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). "Hasta el 80% de las enfermedades cardiovasculares podrían prevenirse adoptando hábitos saludables", ha señalado el doctor Pedro Chinchurreta, jefe del Servicio de Cardiología de HM Hospitales en Málaga.

Seguir una dieta rica en frutas, verduras, pescado azul y grasas saludables, como las del aceite de oliva virgen extra, es clave. Además, conviene limitar la sal, los azúcares añadidos y las grasas saturadas. "La dieta mediterránea es una gran aliada de la salud cardiovascular. Lo que comemos tiene un efecto directo en el control de la tensión arterial, la glucemia (azúcar), el colesterol y el peso corporal", ha explicado el doctor Chinchurreta.

Además, "practicar al menos 45 minutos de ejercicio diario durante al menos cinco días por semana, combinando aeróbico (andar rápido, trotar, bicicleta, nadar o correr) y de fuerza (pesas, sentadillas, máquinas...) mejora la circulación, reduce la presión arterial y los niveles de azúcares y grasas en sangre, además de fortalecer el corazón".

"No se trata de hacer deporte de alto nivel, sino de mantener una rutina activa: caminar, nadar o subir escaleras son gestos que suman", añade el doctor Daniel Gaitán, coordinador del servicio, añadiendo que "el tabaco daña los vasos sanguíneos, aumenta la tensión arterial y acelera el deterioro cardiovascular", con lo que dejar de fumar "reduce notablemente el riesgo de infarto".

También, el estrés crónico puede elevar la presión arterial y aumentar la inflamación. Así, consideran "fundamental dormir entre siete y ocho horas diarias", lo que permite al cuerpo recuperarse y ayuda a regular funciones clave como la presión arterial o el metabolismo.

"También es importante realizar chequeos periódicos para controlar la hipertensión, el colesterol y la glucosa con el fin de detectar a tiempo posibles alteraciones silenciosas", señala el doctor Gaitán.

Este viernes, las pruebas se realizarán en el Hospital Internacional HM Santa Elena (Torremolinos), y el lunes 29 en el Hospital HM Málaga. Para ello, se ha habilitado una carpa ubicada en el exterior de ambos hospitales, en horario de 10.00 a 12.00 horas.

Las personas interesadas podrán someterse de forma gratuita a un electrocardiograma (ECG) y una medición de la presión arterial, dos pruebas sencillas y no invasivas que permiten detectar de forma precoz problemas de ritmo cardíaco o hipertensión, factores clave en la prevención de enfermedades coronarias.

Según doctor Chinchurreta, "muchas patologías cardiovasculares se desarrollan de forma silenciosa, sin síntomas evidentes". "Por eso, actuar de forma preventiva y conocer el estado del corazón es fundamental para salvar vidas", ha manifestado.

Al respecto, han señalado que el electrocardiograma, por ejemplo, permite detectar alteraciones del ritmo cardíaco que podrían pasar desapercibidas en fases iniciales, mientras que una medición correcta de la tensión arterial ayuda a identificar posibles casos de hipertensión arterial no diagnosticados, una de las causas más comunes de infarto e ictus.

Esta acción forma parte del compromiso de HM Hospitales con la prevención y la promoción de la salud en la población general, especialmente en torno a las enfermedades cardiovasculares. Los especialistas de HM Hospitales insisten en que pequeños cambios sostenidos en el tiempo pueden tener un gran impacto en la salud del corazón.

"Adoptar unos hábitos saludables no solo reduce el riesgo de infarto o ictus, sino que mejora la calidad de vida en general", señalan los cardiólogos.

HM Hospitales cuenta en la provincia de Málaga con tres hospitales, como son HM Málaga, HM Gálvez y HM Santa Elena, éste último con una clara orientación internacional.