Carlos Rocha de Lossada, oftalmólogo de Vithas Málaga, reconocido como mejor especialista español menor de 40 años

El doctor Carlos Rocha de Lossada, coordinador del Instituto Oftalmológico Vithas en Málaga, ha recibido recientemente, y por parte de la Sociedad Española de Oftalmología (SEO) - VITHAS

MÁLAGA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El doctor Carlos Rocha de Lossada, coordinador del Instituto Oftalmológico Vithas en Málaga, ha recibido recientemente, y por parte de la Sociedad Española de Oftalmología (SEO), el prestigioso galardón "Arruga 2025", el cual premia al mejor oftalmólogo menor de 40 años en España.

El reconocimiento premia, no solo su excelencia clínica, sino también su compromiso con la formación de nuevas generaciones de médicos y su participación activa en investigación científica.

Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Córdoba y especialista en cirugía refractiva, el doctor Rocha lidera también la Unidad de Cirugía Refractiva y Presbicia del Centro Médico Vithas Limonar. Además, posee una amplia experiencia en cirugía de miopía, catarata, hipermetropía, astigmatismo y trasplantes de córnea.

En cuanto a su labor investigadora y divulgadora, el especialista de Vithas Málaga ha publicado más de 120 publicaciones en las revistas oftalmológicas internacionales más prestigiosas, así como más de 10 capítulos de libros tanto a nivel nacional como internacional. A esto se suma su labor divulgadora en más de 60 ponencias y comunicaciones en congresos internacionales y nacionales.

El galardón Hermenegildo Arruga, instituido en 1947, es uno de los máximos reconocimientos que otorga la SEO, y está destinado a premiar la trayectoria profesional, asistencial, docente y de investigación de jóvenes oftalmólogos en España.

La elección del ganador se realiza mediante un riguroso proceso de evaluación: un tribunal formado por premiados de años anteriores emite su voto, que representa el 10% de la puntuación total, mientras que el 90% restante se asigna en base a un baremo de méritos objetivos.

"Recibir este galardón es un verdadero honor y orgullo que me impulsa a seguir investigando para mejorar la atención de nuestros pacientes. Este logro es fruto del apoyo inestimable de tantos compañeros, maestros, amigos y mentores durante mi carrera y a quienes les estoy tremendamente agradecido de corazón" ha declarado el doctor Rocha.

INSTITUTO OFTALMOLÓGICO VITHAS

Vithas cuenta con el Instituto Oftalmológico Vithas (INOV), una nueva apuesta estratégica con la que refuerza su compromiso con la excelencia médica. Este proyecto nace con el objetivo de convertirse en un referente nacional en salud visual, tanto en el ámbito asistencial como en el de la investigación, la innovación y la formación médica. Además, se proyecta como un polo de atracción para el mejor talento especializado en oftalmología.

El INOV se integra en el modelo de Institutos Vithas, puesto en marcha en 2021, y que ya está presente en especialidades como la cardiología, la neurología o la oncología. Este modelo se caracteriza por su enfoque en la excelencia clínica, el trabajo en red, el impulso a la investigación traslacional y la docencia.