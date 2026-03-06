Carmen Maura y la directora Maryam Touzani abren el Festival de Málaga con la película 'Calle Málaga'

Photocall con el equipo de la película 'Calle Málaga', que inagura el Festival de Málaga - FESTIVAL DE MÁLAGA

MÁLAGA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La directora Maryam Touzani ha inaugurado este viernes, 6 de marzo, el 29 Festival de Málaga con la película 'Calle Málaga', protagonizada por Carmen Maura. La cinta es un viaje sentimental a Tánger, donde reside una española que ve cómo cambia su vida con la visita de su hija.

En la primera película presentada en la Sección Oficial del Festival de Málaga se relata la experiencia transformadora que experimenta María Ángeles, una española de 79 años que vive sola en Tánger, a la que da vida Carmen Maura, quien disfruta de su ciudad y de su día a día.

Su vida da un giro cuando su hija Clara, interpretada por Marta Etura, llega desde Madrid para vender el apartamento en el que siempre ha vivido. La madre se muestra decidida a quedarse en la ciudad que la vio crecer, y hará todo lo posible para mantener su hogar y recuperar los objetos de toda una vida. Por el camino, redescubre, contra todo pronóstico, el amor y el deseo.

Maryam Touzani, directora y guionista de 'Calle Málaga' ha participado en una rueda de prensa tras la proyección de su obra en el cine Albéniz junto con su protagonista, Carmen Maura, además de otros actores del reparto, como Marta Etura y Ahmed Boulane, y dos productores del largometraje.

"Me siento muy honrada y hoy tengo muchísima emoción al poder estar aquí y que la película sea vista por primera vez por el público español", ha dicho la directora Maryam Touzani, sobre su filme, con el que se abre la Sección Oficial del Festival de Málaga y que también protagoniza la gala inaugural de la noche del viernes.

"'Calle Málaga' es una película que nació desde el dolor y de la ausencia. La empecé a escribir cuando perdí a mi madre, lo que me llevó a mis recuerdos a través de ella, a través de mi abuela y a mi ciudad natal", ha explicado la cineasta tangerina. "Este guión lo escribí con el dolor, desde la pérdida que había sufrido, y lo escribí entre lágrimas", ha añadido Maryam Touzani.

Uno de los personajes del largometraje presentado esta mañana en el Festival de Málaga, la silente hermana Josefa, fue un alivio para la directora y guionista: "La hermana Josefa a mí me hizo mucho bien también. Necesitaba, yo creo, de manera inconsciente, también reírme de vez en cuando. Así que cuando María Ángeles iba a ver a Josefa también a veces surgían estos momentos de risa que yo necesitaba al escribir".

Carmen Maura, divertida y expresiva durante toda la presentación de 'Calle Málaga', ha mostrado su entusiasmo por la película que protagoniza: "Lo tuve clarísimo cuando leí el guión. Me encantó. Y es lo que me hizo inmediatamente ponerme en contacto con ella y le dije: 'Si quieres que lo haga, yo encantada, porque me chifla el guión".

Respecto al esfuerzo de protagonizar este largometraje, en el que ella es la protagonista absoluta y que además requería de un desnudo a sus 80 años, Maura ha sido rotunda: "Maryam me dijo: 'Hay solo dos cosas que son muy importantes y que tienes que decir que sí: que estás en todas las secuencias todos los días, que, claro, es bastante agotador, y que te tienes que poner desnuda'. Lo de desnuda me daba igual".

Sobre su primer desnudo en pantalla, la actriz madrileña ha bromeado y reflexionado: "Es curioso, que con la cantidad de películas que he hecho nadie me lo hubiera pedido antes... es curioso". Además, ha subrayado que no le ha costado ningún esfuerzo: "¡Para nada! Para nada. Ha sido más difícil para ellos, pero no para mí. Nada. Primero, porque tenía una absoluta confianza en ella. Ya me dijo ella que lo iba a hacer con mucho gusto, como lo ha hecho, con mucho gusto y muy bien. Y además, es que llega un momento... a los 80 cambian muchas cosas y llega un momento en que te dan un poco igual esas cosas. No sé, si me lo hubieran preguntado hace 15 años o 20, si hubiera dicho que sí o que no".

MAURA, SOBRE 'CALLE MÁLAGA': "UNO DE LOS BOMBONES DE MI CARRERA"

Con una trayectoria cinematográfica que comenzó a finales de los años 70 y por la que ha recibido cuatro premios Goya, un premio César del cine francés, y el premio a la mejor actriz del prestigioso Festival de Cannes, Maura considera que en 'Calle Málaga' ha encontrado "uno de los bombones de mi carrera". Así lo ha explicado la intérprete: "Cuando leí el párrafo de cuando ella describe su relación sexual. Me dije: '¡O sea, voy a decir esto!'. Es tan, tan bonito".

"Yo cuando escribo nunca sé a dónde voy, yo me dejo llevar por mis personajes y por mis historias y voy descubriendo poquito a poco, y muchas veces es después de haber escrito el guión, y mismo después de haber rodado, que me doy cuenta de por qué algunos personajes existen o llevan la trayectoria que llevan", ha confesado Maryam Touzani sobre su forma de escribir, esa que ha conquistado a su protagonista.

Por su parte, la actriz Marta Etura ha defendido a su personaje, la hija de Carmen Maura en 'Calle Málaga': "Cuando leí el guión, que me apasiona, al principio dije: 'Madre mía, qué personaje tan feo, ¿no?'. Una hija que echa a su madre de su propia casa me parecía algo que a mí me resultaba muy difícil de entender. Pero evidentemente mi trabajo es comprender ese personaje, crearlo con todas las circunstancias alrededor para poder entenderla".

La relación de Etura con su papel evolucionó gracias a la compresión: "Entendí que era una mujer que estaba en un momento de su vida desesperada, que le daba miedo afrontar la maternidad, la economía y el trabajo ella sola... y estaba en un momento de supervivencia. Y cuando uno está en un modo supervivencia, pues no se ve nada más que a sí mismo y a sus problemas".

La actriz ha compartido la clave de ese cambio: "Este personaje hace ese viaje al final de la historia. De repente para, ¿no? Cuando por fin escucha a su madre y su madre le dice: 'No, no me voy a mover de aquí. Hagas lo que hagas, no me voy a mover de aquí'. Es cuando la escucha de verdad y eso le permite parar, como decía Maryam, y conectarse con ella misma. No con su dolor, sino con ella misma".

Sobre los papeles en los que puede trabajar en la actualidad, Carmen Maura ha vuelto a ser sincera y rotunda: "Hago los papeles que me corresponden. Luego eso sí, los papeles que te dan, pues normalmente vas a pasar por el sanatorio, o sea, casi todos los papeles son esos".

Y sobre su futuro también se ha sincerado: "Lo que pasa es que no creo que siga trabajando tan a lo bestia, francamente, porque me apetece también descansar. Si sigo haciendo cosas, será siempre a partir de un guión que me entusiasme. No me interesa trabajar con gente muy importante, ni hacer cosas espectaculares; simplemente iré leyendo las cosas que me manden y si, de repente, igual puedo hacer un corto con un novato que una película larga".

Con 80 años y sin nada que demostrar, Maura se ha expresado con libertad absoluta en la rueda de prensa de 'Calle Málaga': "La edad la llevo bien porque no hay más cojones", ha añadido, no sin indicar que "lo llevo bien y, sobre todo, que en este momento me siento más libre que en toda mi vida. No tengo ningún escalafón que subir, ni ninguna persona que conocer, ni nada".

Por último, sobre qué le depara a 'Calle Málaga', Carmen Maura es optimista: "Esta película está teniendo taquillazos por todo el mundo, es una alegría que me da porque lo que más me gusta de las películas es cuando son negocio. Bueno, también me gusta mucho hacerlas, pero de repente tú pones mucho entusiasmo en una película y luego no la ve ni Dios, pero esta la están viendo por todas partes y les gusta a todo tipo de gente. Vamos a ver qué pasa en Madrid... ya me lo dirá la gente por la calle".