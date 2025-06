Carolina España pide al Gobierno que "se tome en serio" la seguridad en Málaga y Andalucía: "Se les ha ido de las manos"

MÁLAGA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, ha pedido este jueves al Gobierno de España, tanto al subdelegado en Málaga, Javier Salas, como al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, "que se tomen en serio la seguridad en nuestra tierra, la seguridad en Andalucía, y en particular en la provincia y en la Costa del Sol". "Se les ha ido de las manos el tema de la seguridad", ha lamentado.

Así se ha pronunciado España en declaraciones a los periodistas, a raíz del accidente ocurrido esta pasada madrugada, sobre las 5.00 horas en la A-7 en el que ha fallecido un policía nacional que volvía a su domicilio tras terminar su servicio al colisionar con su vehículo otro turismo, en el que iban tres hombres que huían tras un robo, los cuales también han fallecido.

Según la también portavoz del Gobierno andaluz, "no puede ser que día sí y día también nos encontremos con sucesos que están creando enorme inseguridad y que están dañando la imagen de nuestra tierra, la imagen de la Costa del Sol, la imagen de Málaga y de Andalucía" y ha apuntado que "no es solo en Málaga, lo hemos visto en Cádiz, lo hemos visto en Sevilla con las narcolanchas".

"Urgentemente pido al Gobierno de España que se tome en serio la seguridad de nuestra tierra, que refuerce con medios personales y con medios materiales a Andalucía porque no podemos cada día levantarnos con un acontecimiento trágico, no solo por lo que supone de imagen para nuestro turismo, sino también por tener que lamentar, cómo no, esas pérdidas de vidas humanas", ha concluido.