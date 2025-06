España dice que "condonación de deuda no resuelve el problema": "Necesitamos una reforma del sistema de financiación"

MÁLAGA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, ha insistido este jueves en que "la condonación de la deuda no resuelve el problema" y ha incidido en que "nosotros lo que necesitamos es una reforma del sistema de financiación".

España, tras ser cuestionada por los periodistas sobre la condonación de la deuda en Madrid y si Andalucía en un futuro podría compartir esa opción, ha explicado que "también he leído lo de Madrid y la condonación de la deuda y por eso ayer me puse en contacto con su consejera de Madrid y me ha dicho que ha habido un malentendido en la información, pero que en ningún momento estaría pensando en acogerse a la condonación".

De igual modo, ha incidido en que "nosotros mantenemos nuestra postura, que lo hemos dicho desde un principio, al igual que la mayoría de las comunidades autónomas, la condonación de la deuda no resuelve el problema"

Ha insistido en que con ello "no nos llegarían recursos reales para pagar nuestros centros educativos, ni nuestros profesores, ni nuestros hospitales, sino que es más una operación de maquillaje fiscal, una operación de maquillaje del balance y Andalucía realmente no tiene un problema de deuda".

"Andalucía tiene una deuda muy por debajo de la media, nosotros tenemos autonomía financiera; solvencia financiera; salimos a mercados, cosa que no pueden hacer todas las comunidades autónomas, con emisiones, y emisiones muy exitosas", ha señalado.

Por lo tanto, ha dicho, "nosotros lo que necesitamos es una reforma del sistema de financiación". Ha recordado que a Andalucía, "cada año nos quitan 1.522 millones de euros por un sistema de financiación injusto y lesivo".

"Estamos recibiendo 1.522 millones de euros menos que la media del resto de España", ha apostillado y ha insistido en que "hay cuatro comunidades infrafinanciadas: Valencia, Murcia, Andalucía y Castilla-La Mancha", por lo que "no podemos entender que mientras se reforma el sistema, no se crea un fondo transitorio de nivelación que compense a estas cuatro comunidades autónomas".

España ha agregado que "no queremos más dinero que la media, queremos que nos den igualdad con la media; con algo más de 3.000 millones de euros se podría hacer al año este fondo mientras se reforma el sistema", ha abundado.

Asimismo, ha sostenido que "María Jesús Montero, que es la responsable de Hacienda, y la que pedía ese fondo cuando era consejera en Andalucía, una vez más niega el pan y la sal a su tierra, traiciona a Andalucía".

España, además, ha incidido en que "por eso nosotros nos rebelamos contra el cupo catalán y contra esa financiación singular, porque es simple y llanamente, al igual que la condonación, un pago más al chantaje del independentismo para que el señor Sánchez pueda seguir un día más en la Moncloa".

Por último, ha dejado claro que "nosotros no vamos a blanquear las cesiones al independentismo, ni con la condonación, ni con la financiación singular, el cupo catalán, que es una injusticia, porque rompe por completo el principio de igualdad constitucional": "Los españoles somos iguales ante la ley, vivamos donde vivamos y ese cupo catalán rompe por completo el principio de igualdad de todos los españoles", ha concluido.