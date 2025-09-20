La carrera nocturna Mlk & Tahermo Trail, en Málaga, alcanza este sábado su XII edición

Imagen de recurso de la web de la carrera. - MILK & TAHERMO TRAIL WEB

MÁLAGA 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La carrera nocturna Mlk & Tahermo Trail alcanza este sábado en la ciudad de Málaga su XII edición. El recorrido de esta prueba pasa por la Alcazaba y el Castillo de Gibralfaro. También tienen una modalidad infantil de 1.200 metros que transcurre sin desnivel.

La prueba, organizada por el Club Chiprunning Trail, es la única que combina un recorrido urbano y de montaña nocturno en la ciudad. Según los organizadores, se darán cita unos 700 participantes, repartidos en dos carreras adultos, que tiene carácter competitivo, e infantil, que será participativa, no cronometrada, y con una medalla y regalo para cada participante.

La carrera de adultos tendrá un itinerario de 10 kilómetros, con salida y llegada a la calle Guillén Sotelo y partirá a las 22.00 horas. Será obligatorio el uso de frontal, ya que la ruta discurre por algunas zonas con poca iluminación. Las categorías que ha dispuesto la organización son junior (de 15 a 24 años); senior (25 a 40 años); veteranos (41 a 54 años); y máster (de 55 años en adelante).

El tiempo máximo para correrla será de 1 hora 45 minutos y se dispondrán puntos de avituallamiento intermedios y en la propia meta. Respecto a los premios, se distinguirá a los diez primeros de la clasificación general masculina y femenina; también habrá premio en metálico para los primeros clasificados de las dos categorías y trofeos. Los organizadores también reconocerán al equipo más numerosos. Además, como novedad, habrá un premio en metálico para aquellos participantes que puedan obtengan el récord de la prueba tanto masculino como femenino.

La cita tendrá carácter solidario y colaborará con las entidades sin ánimo de lucro 'Asociación Superhéroes Un niño, una sonrisa', que realiza visitas a niños hospitalizados Materno infantil de Málaga, y 'Una cima, una sonrisa'.

CARRERA INFANTIL

La prueba infantil partirá a las 21.30 horas y recorrerá 1.200 metros con salida y llegada en la mencionada calle Guillén Sotelo. Es recomendable correr con un frontal luminoso y podrán participar niños desde los 6 a los 12 años.

La carrera tendrá el lema 'Muévete más y come bien' y no tendrá clasificaciones, ni entrega de trofeos. Los padres o acompañantes de los menores no podrán correr junto a ellos.

La MLK & Tahermo Trail es un evento sostenible y recomienda a todos sus participantes acudir en autobús urbano, metro, bicicleta o a pie. De igual forma, cuenta con 'Málaga Como Te Quiero' (MCTQ), como agente colaborador.

Las inscripciones pueden realizarse en la web: www.mlktrail.es, al precio de 13 euros, si bien pueden hacerse presenciales en los puntos de retirada del dorsal, al precio de 15 euros (si aún quedarán plazas disponibles).