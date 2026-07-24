La Casa Fuerte Bezmiliana de Rincón de la Victoria acoge la exposición 'Papel y Seda. Memoria Taurina de Málaga'

Cartel de la exposición 'Papel y Seda. Memoria Taurina de Málaga'. - AYUNTAMIENTO DE RINCÓN DE LA VICTORIA

RINCÓN DE LA VICTORIA (MÁLAGA), 24 (EUROPA PRESS)

La Casa Fuerte Bezmiliana de Rincón de la Victoria (Málaga) inaugura este jueves la exposición 'Papel y Seda. Memoria Taurina de Málaga' a las 20,00 horas, con motivo del 150 aniversario de la Plaza de Toros de La Malagueta.

La muestra reúne una selección de piezas originales pertenecientes al coleccionista malagueño Joaquín Millán, junto con fondos de la Diputación de Málaga y de instituciones locales. El visitante podrá recorrer la evolución de la cartelería taurina malagueña desde el siglo XVIII hasta el XX y descubrir el patrimonio documental vinculado a la tauromaquia en la provincia.

El alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, ha destacado "el interés de una muestra que acerca al público el patrimonio taurino malagueño y contribuye a preservar una parte importante de la memoria colectiva de la provincia".

Por su parte, la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, Paz Couto, ha señalado que esta exposición "brinda al visitante la oportunidad de conocer la evolución de la tradición taurina en Málaga, recorriendo distintos momentos de su historia y poniendo en valor el papel de las plazas de toros, los profesionales y los aficionados".

"Estructurada en diferentes bloques temáticos, la muestra ofrece una visión histórica, artística y cultural que permite comprender la evolución de la tauromaquia y su influencia en la historia de Málaga", ha señalado el concejal del Área de Presidencia y director del Área de Asuntos Taurinos de la Diputación provincial de Málaga, Borja Ortiz.

A través del papel y la seda, la exposición recupera testimonios de distintas épocas y pone en valor el importante legado artístico y documental generado en torno a la tauromaquia con carteles realizados por reconocidos artistas como Ruano Llopis, Roberto Domingo y Ramos Rosa.

La exposición podrá visitarse hasta el próximo 30 de agosto en la Casa Fuerte Bezmiliana, en la Avenida del Mediterráneo, 149. El horario será de martes a sábado, de 10,30 a 13,30 horas y de 18,00 a 21,00 horas, y los domingos de 11,00 a 13,30 horas.