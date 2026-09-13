Casares (Málaga) acoge este mes dos jornadas 'La Noche de los Murciélagos' 2026 con charlas, talleres y cuentacuentos

Cartel de 'La Noche de los Murciélagos' de Casares 2026 - AYUNTAMIENTO DE CASARES

CASARES (MÁLAGA), 13 (EUROPA PRESS)

La Sociedad de Investigaciones Espeológicas Caxara (SIE Caxara) ha organizado en Casares (Málaga) una nueva edición de 'La Noche de los Murciélagos', una actividad de divulgación y sensibilización ambiental que cuenta con charlas, talleres y cuentacuentos y que este año volverá a celebrarse en dos puntos; el 18 de septiembre en El Secadero y el 25 de septiembre en la zona del pueblo.

El Ayuntamiento de Casares ha señalado en un comunicado que "el objetivo principal de la actividad es acercar a la ciudadanía al mundo de los murciélagos, poner en valor su importante papel dentro de los ecosistemas y la biodiversidad, y desmontar algunas de las leyendas y falsas creencias asociadas a estas especies".

La programación combinará contenidos científicos y divulgativos con actividades especialmente pensadas para el público infantil. La jornada comenzará con la recepción de los participantes a las 19,30 horas, a la que seguirán las charlas de 'Vecinos Nocturnos' y 'Murcielagos y Biodiversidad' a las 19,45 y 20,15 horas, respectivamente.

A continuación, será el turno de uno de los momentos destacados de la jornada, el cuentacuentos 'Murci Historias'. A través de esta actividad, dirigida especialmente al público infantil, se pretende despertar la curiosidad de los más pequeños y acercarlos de una manera amena y participativa al mundo de los murciélagos.

Asimismo, se realizará el taller nocturno con equipos de radiofrecuencia para la localización, identificación, control y monitoreo de murciélagos, que permitirá a los participantes conocer de manera práctica cómo se estudian estos animales.

La actividad se desarrolla en el marco del 'Proyecto Karst 3C: Conocer, Comunicar y Compartir', puesto en marcha por la SIE Caxara, y que se encuentra vinculada al acuerdo europeo para la conservación de los murciélagos europeos.

Asimismo, está inscrita en la programación de la International Bat Night 2026 de Eurobats, una iniciativa internacional destinada a divulgar el conocimiento y fomentar la conservación de estos singulares mamíferos.

La iniciativa cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Casares, el Departamento de Quirópteros de la Estación Biológica de Doñana, la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), la Universidad Pablo de Olavide, la Sociedad Española de Conservación de los Murciélagos (Secemu), la Sociedad Española de Espeleología y Ciencias del Karst (Sedeck) y la Sociedad Gaditana de Historia Natural.

Con esta iniciativa, la SIE Caxara pretende contribuir al conocimiento, la divulgación y la conservación de los murciélagos, acercando al público la importancia de estas especies para el equilibrio de los ecosistemas y mostrando, desde una perspectiva científica y participativa, la riqueza de la biodiversidad nocturna de Casares.