Casares reclama a la Diputación una oficina del Patronato, avances en el retén de bomberos y más apoyo cultural

MÁLAGA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado provincial de Con Málaga, Juan Márquez, ha mantenido una reunión con el equipo de gobierno del Ayuntamiento del municipio malagueño de Casares en la que ha recibido las principales demandas de la localidad, entre las que se encuentra "la solicitud de un reparto más justo de los fondos provinciales, la apertura de una oficina del Patronato de Recaudación, el futuro retén de bomberos o la descentralización de los programas culturales y la revisión del reparto de fondos provinciales".

Márquez ha destacado que "uno de los principales asuntos que hemos abordado ha sido la necesidad de contar con una oficina del Patronato de Recaudación en Casares. Actualmente este servicio lo asume el Ayuntamiento, pero la implantación de un nuevo sistema informático ha limitado la atención a los vecinos".

Por su parte, el alcalde de Casares, Juan Luis Villalón, ha insistido en que "reclamamos la apertura de una oficina del Patronato en Casares, para que nuestros vecinos puedan realizar aquí los trámites que necesitan. También nos preocupa la situación del futuro retén de bomberos. Queremos poner de manifiesto que, tanto Casares como Manilva, han puesto ya a disposición del Consorcio Provincial parcelas que cumplen con los requisitos solicitados, pero hasta el momento no se conocen avances en el proyecto".

Asimismo, la cultura también fue tratada en la reunión, defendiendo el equipo de gobierno "la necesidad de descentralizar los programas y actividades de la Diputación".

Al respecto, Villalón ha señalado que "la mayoría de los programas culturales se concentran en la capital, en espacios como La Térmica, lo que dificulta que los municipios menores de 20.000 habitantes puedan acceder a esta oferta cultural. Desde Casares reclamamos que la Diputación refuerce su papel de acercar la cultura al territorio".

Asimismo, la revisión del reparto de los fondos procedentes de los planes provinciales y del remanente de tesorería también fue objeto del encuentro. El equipo de gobierno ha incidido en "la importancia de establecer un sistema más justo y equitativo, que garantice igualdad de oportunidades y financiación para municipios pequeños y medianos como Casares".

Por último, Márquez ha confirmado que "desde el grupo provincial de Con Málaga en la Diputación nos comprometemos a trasladar las necesidades del municipio de Casares al pleno de la Diputación de Málaga. Hablamos de materias que son sensibles para la ciudadanía y que no pueden seguir esperando. La Diputación de Málaga ha de priorizar las de mandas de los municipios menores, como Casares, y no dedicarse a dopar a los Ayuntamientos de las grandes ciudades en las que, curiosamente, gobierna", ha concluido.