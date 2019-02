Casero y Jiménez destacan la política municipal malagueña y asumen los nuevos retos en la Junta con "emoción y ganas"

Publicado 12/02/2019 16:24:13 CET

MÁLAGA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga ha celebrado este martes un pleno extraordinario y urgente para la toma de conocimiento de la renuncia al acta de los ediles del equipo de gobierno del PP Raúl Jiménez y Carmen Casero, que se marchan al Gobierno andaluz. El primero como director gerente de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía y la segunda como nueva delegada de Fomento, Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico.

Durante la celebración de la sesión plenaria extraordinaria, ambos han expresado su gratitud a la política municipal y han asegurado que asumen los nuevos retos en el Ejecutivo andaluz con "emoción y ganas".

Antes ha tomado la palabra el alcalde, Francisco de la Torre, que ha explicado el carácter urgente y extraordinario de la sesión. Además, ha dicho, esta convocatoria permite tramitar a la Junta Electoral Provincial la renuncia para que en pocos días se puedan incorporar los nuevos concejales que entrarán en el Ayuntamiento, como son Mar Torres y Miguel Mayorga. Pese a la explicación del regidor, el grupo de Málaga Ahora ha mostrado su abstención al punto de la urgencia de la sesión.

Durante el pleno, Carmen Casero ha querido ser breve y ha reconocido estar "bastante emocionada" por dejar el Ayuntamiento, ya que "he pasado una buena parte de mi vida aquí". En este punto, ha dado las gracias, en primer lugar, al alcalde, "por la oportunidad que me has brindado de poder trabajar junto a ti", le ha dicho, al tiempo que ha agradecido a la Corporación, y, en especial, al equipo de gobierno: "De todos he aprendido y me habéis enseñado algo, y esa enseñanza es la que me llevo".

De igual modo, la nueva delegada de Fomento y Cultura ha explicado que asume este nuevo reto en el Ejecutivo andaluz con "emoción, responsabilidad y profunda vocación de servicio público". "Estoy a vuestra disposición desde la Delegación y me tenéis para cualquier proyecto que sirva par mejorar esta ciudad, que ya es grande, pero estoy convencida de que la haremos aún mejor", ha sostenido.

Por su parte, Raúl Jiménez, visiblemente emocionado, ha recordado que son once años los que lleva en el Ayuntamiento por lo que las sensaciones en este día "son contradictorias". Así, ha reconocido que, por un lado, siente "ilusión y ganas de afrontar el nuevo reto", en su caso, en Sevilla; pero por otro, ha señalado que siente "tristeza y pena" porque "me he enriquecido mucho" en el Ayuntamiento.

"He aprendido de usted, alcalde, y de mis compañeros --de gobierno--, que hemos vivido momentos felices y también duros, como ahora, pero los superaremos; somos equipo", ha destacado. De igual modo, se ha dirigido a la oposición, de los que ha dicho que "de muchos, no de todos, he aprendido", y, además, "de algunos me llevo una relación que será posterior a la política". Especialmente, además, ha tenido palabras para los vecinos del distrito de Carretera de Cádiz.

DE LA TORRE

Por último, el alcalde ha felicitado a ambos y les ha deseado "el mejor de los éxitos", ya que, ha dicho, "el éxito vuestro será el éxito de todos, para la ciudad y para la región".

Previo a la celebración del pleno, De la Torre ha dicho alegrarse de que dos miembros del equipo de gobierno "sean tenidos en cuenta desde el Gobierno andaluz para distintas responsabilidades; lo cual demuestra que la preparación, la experiencia, el banquillo de Málaga es potente y nos alegra".

Ha reconocido que "era previsible" que haya nombramientos de Málaga, y que el Ejecutivo liderado por Juanma Moreno, "acuda a sitios donde la experiencia de gobierno cuenta con gente experimentada, que sabe lo que es una Administración pública y que ha demostrado su preparación".

"Esa aportación desde la experiencia de Málaga al Gobierno regional a los niveles que les corresponden los nombramientos será eficaz, estoy seguro", ha defendido Francisco de la Torre.

MARBELLA

Por otra parte, la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, ha felicitado al hasta ahora director general de Ordenación del Territorio del Ayuntamiento, José María Morente, por su nombramiento como director general de Urbanismo de la Junta y le ha agradecido su "trabajo y profesionalidad" durante su etapa en la ciudad.

"Es un orgullo que tenga la responsabilidad de sacar adelante la situación del urbanismo de toda Andalucía", ha afirmado la regidora, al tiempo que ha destacado la importancia de que "conozca tan bien la situación del urbanismo en Marbella y los retos que afronta con la redacción del nuevo Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU)", ha concluido.