Casi 2.200 personas participan en 98 talleres gratuitos de envejecimiento activo en toda Málaga capital

MÁLAGA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un total de 2.183 personas de más de 60 años participan actualmente en los 98 talleres gratuitos que se desarrollan en los once distritos de Málaga capital en el marco del Plan para la Promoción del Envejecimiento Activo impulsado por el Ayuntamiento, a través del Área de Derechos Sociales.

El objetivo de estos talleres, que se desarrollan desde 2003 y que cuentan con 2.600 plazas que están cubiertas en esta edición --hay personas inscritas en más de uno--, es fomentar la autonomía entre este sector de la población, según han informado en una nota desde el Consistorio.

Además, también se busca potenciar la actividad física y psíquica de estas personas mediante actividades socioculturales para la ocupación de ocio y el tiempo libre que, además, favorecen el establecimiento de relaciones sociales como herramienta contra la soledad no deseada.

Pintura, teatro, baile, manualidades, coro, taichí, expresión corporal, yoga, radio, prensa o fotografía son algunas de las temáticas de estos cursos que se imparten en los centros sociales de mayores, los centros ciudadanos y en los centros de Servicios Sociales Comunitarios de la ciudad en colaboración con la Asociación Prosalud.

Como cada año por estas fechas, coincidiendo con el paréntesis de las actividades durante las navidades (se retomarán a mediados de enero), una representación de estos cursos gratuitos conforma el programa de la Muestra de Talleres para Personas Mayores que se celebra en la tarde de este lunes en el Teatro Cervantes ante un público compuesto por el resto de participantes de estas iniciativas y representantes de las asociaciones de mayores de la ciudad.

La gala, a la que asiste el alcalde, Francisco de la Torre, junto al concejal delegado de Derechos Sociales, Francisco Cantos, incluye las actuaciones de la coral polifónica Miraflores del Palo; de los grupos de baile regional de las asociaciones Los Tomillos, Tres Cruces, Gamarra, Churriana, Guadalmedina, El Perchel y Málaga Este; y una representación teatral a cargo de los participantes en el taller de Cortijillo Bazán. En total, serán 162 las personas que se subirán al escenario.

Además, también está prevista la presentación del cartel del Carnaval de las Personas Mayores de 2026 y se procederá a la entrega de premios tanto al autor del cartel ganador como al segundo y tercer clasificado. Esta muestra cuenta con la cobertura informativa de los talleres de prensa, Revista 'Solera', el programa de radio 'La voz de los mayores' y el taller de fotografía digital.

El Plan para la Promoción del Envejecimiento Activo forma parte del VII Plan de Inclusión Social del Ayuntamiento de Málaga, que tiene entre sus objetivos fomentar la autonomía de las personas mayores y promover el envejecimiento activo con actividades para evitar la soledad no deseada y el aislamiento social.

En este sentido, además de los talleres para mayores de 60 años o los programas de memoria y estimulación cognitiva que se desarrollan en el Centro de Envejecimiento Saludable, la empresa municipal Más Cerca también tiene en marcha el Aula de Formación Ciudadana, que incluye la organización de 127 talleres (116 presenciales y once exclusivamente online) en todos los distritos de la ciudad y que están dirigidos a toda la ciudadanía adulta, aunque más del 80% de los participantes son personas mayores.

Igualmente, también destacan los programas de actividades deportivas (gimnasia, marchas de movilidad articular, relajación, etcétera) para mayores de 65 años que se ofertan a través del Área de Deporte y que cuentan con más de 3.200 plazas.