Casi 66.000 visitantes al Centro de Experiencias Inmersivas de la Tauromaquia en plaza de La Malagueta en un año

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga abrió hace un año el Centro de Experiencias Inmersivas de la Tauromaquia (CEIT) en la plaza de toros La Malagueta y, en este tiempo, ha recibido la visita de un total de 65.882 personas.

Tal y como ha emitido la institución provincial en una nota, el presidente, Francisco Salado, ha hecho balance de este primer aniversario junto a los responsables de Toroshopping, empresa que gestiona el centro, Pedro Gracia y Fabienne Meric.

Asimismo, el presidente ha afirmado que se ha convertido en "un espacio de referencia para todo amante del mundo de los toros y para cualquiera que quiera conocer un poco más acerca de la historia de este arte".

Además, ha anunciado que, con motivo de los actos de celebración del 150 aniversario de la plaza, los residentes en la provincia de Málaga podrán disfrutar de un descuento del 50 por ciento en el precio de la entrada hasta el viernes, 11 de junio de 2027.

"Este proyecto, como otros muchos que hemos puesto en marcha en los últimos años, es fruto de la colaboración público-privada, una fórmula de gestión que nos ha dado muchas alegrías y, por lo tanto, nos anima a seguir trabajando en esta línea", ha manifestado Salado, quien ha destacado la inversión realizada en este tiempo por la empresa para mejorar el centro y la experiencia de los visitantes.

Al hilo, el presidente ha asegurado que el CEIT "combina a la perfección la apuesta por las tecnologías más modernas con el respeto a la tradición" y ha concretado que cuenta con una simulación de toreo virtual, seis estaciones 3D y recreaciones de espacios como la enfermería o los corrales, con efectos sonoros, visuales e incluso olfativos. "Ofrece una experiencia única, que ayuda a los visitantes a comprender la esencia del mundo de los toros de una manera práctica, didáctica y accesible", ha apuntado.

VISITANTES POR PAÍSES

Por nacionalidades, a la cabeza están los visitantes alemanes, con el 23,9% del total de visitantes; y le siguen Reino Unido, con el 14,4%; Italia, con el 12%; Polonia, con el 11,8%, y Países Bajos, con el 9,2% --los españoles representan el 4,2%--. Lo que más valoran los visitantes, según la Diputación, es el carácter inmersivo e interactivo del centro, y también el tour con audioguía, del que destacan la experiencia tecnológica, la realidad virtual y la claridad del contenido. En relación, el tour privado guiado es otro de los servicios mejor valorados, puesto que permite profundizar más en la historia y los detalles de la tauromaquia y del coso de La Malagueta.

"El Centro de Experiencias Inmersivas de la Tauromaquia se ha consolidado en solo un año como un producto turístico y cultural de referencia en la provincia, con una demanda que va en aumento, y que está siendo muy atractivo para todo tipo de visitantes, pero especialmente para el turista europeo", ha incidido el presidente de la Diputación de Málaga.

En suma, los 65.882 visitantes recibidos en este primer año de apertura al público representan una media de 5.490 mensuales, y 2026 "ha comenzado aún mejor", puesto que los datos de estos primeros meses están a la altura de los picos más altos registrados a lo largo de 2025. En febrero, por ejemplo, se alcanzaron las 6.591 visitas.